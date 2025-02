Das ultimative 7-in-1 Haartrocknungs- und Styling-Tool für Profis & Enthusiasten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Dreame Technology (https://de.dreametech.com) , Pionierinnovativer Haushaltsgeräte, stellt voller Stolz seine neueste Innovation imBereich der Haarpflege vor: den AirStyle Pro! Ab sofort ist das Produkt für 349EUR auf der offiziellen Website des Herstellers (https://de.dreametech.com) ,Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0DRVNZZCS?maas=maas_adg_A78B1EEDE31C478E8DAF779FF4A321AD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) , Media Markt, Saturn und OTTOerhältlich. Zum Verkaufsstart gibt es einen satten Rabatt von 50EUR (während derersten 14 Tage). Das 7-in-1 Styling-Tool kombiniert präzise Technik mitvielseitiger Funktionalität und liefert Salonqualität direkt nach Hause. DerAirStyle Pro ist die perfekte Ergänzung für sowohl Haarpflege-Enthusiasten alsauch Profis, die müheloses, leistungsstarkes Styling suchen."Dreame Technology hat sich stets darauf konzentriert, die Grenzen derHochgeschwindigkeitsmotor-Technologie zu erweitern. Diese Expertise, die auchdie Saugkraft unserer Staubsauger antreibt, hat es uns ermöglicht,leistungsstarke Haartrockner zu entwickeln. Es ist eine natürlicheWeiterentwicklung - wir nutzen unsere Kerntechnologie, um neue Bedürfnisse imBereich Schönheit und persönlicher Pflege zu erfüllen. Die großartige Resonanzauf unsere Haartrockner hat uns inspiriert, weiterzugehen, und wir freuen uns,den AirStyle Pro als neueste Ergänzung in unserer Haarpflege-Kategorievorzustellen" , so Sean Chen - Geschäftsführer im Bereich Westeuropa.Dreame AirStyle Pro: 7-in-1 Haartrocknungs- & Styling-Tool-KitDer AirStyle Pro vereinfacht das Haarstyling und bietet gleichzeitigaußergewöhnliche Vielseitigkeit. Ausgestattet mit sieben magnetischen Aufsätzenzum Trocknen, Glätten, Volumen-Geben, Locken und mehr, kombiniert er dieFunktionalität mehrerer Geräte in einem. Das Produkt wurde entwickelt, um sowohlschnelle Auffrischungen als auch professionelle Ergebnisse zu erzielen undvereint fortschrittliche Technologie mit praktischer Handhabung.Hauptmerkmale- Schneller Haartrockner: Der AirStyle Pro ist einHochgeschwindigkeits-Trockner, der fokussierten Luftstrom liefert, um dieHaare schnell zu trocknen und sie gleichzeitig zu pflegen - perfekt für denhektischen Morgen.- 2 Auto-Wrap Lockenstäbe: Zwei Auto-Wrap Lockenstäbe für mühelos perfektgeformte Locken - jeweils einen für jede Seite, was das Stylen von Lockeneinfach und effizient macht!- Flyaway-Aufsatz: Glättet Frizz mit linearem Luftstrom für ein glänzendes,poliertes Finish - ideal für unterwegs!- 2 Glättungsbürsten: Eine weiche Glättungsbürste für feines Haar und