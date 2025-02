M&W Finanzmarkt-Update Februar 2025

Diese in den letzten Monaten zu beobachtende Loslösung des Reserve-Assets Gold von der eigentlich seit Jahrzehnten stabilen Korrelation (steigender US-Dollar, steigende US-Zinsen = schwacher Goldpreis) und die gleichzeitig trotz gesunkener Leitzinsen gestiegenen längerfristigen Renditen – für das Reserve-Asset US-Treasuries – deuten nach unserer Einschätzung darauf hin, dass die Märkte damit beginnen, an den US-Bondmärkten ein Bonitäts- bzw. Stabilitätsproblem zu diskontieren. Dieses resultiert vor allem aus der Tatsache, dass die USA dazu übergegangen sind, eine exzessive „langfristig-sind-wir-alle-tot“-Fiskalpolitik zu betreiben, in der die Staatsverschuldung in den letzten fünf Jahren um gewaltige 56 % erhöht wurde, nur um damit ein Wirtschaftswachstum von 35 % zu generieren. Gleichzeitig konterkariert die laufende extrem expansive Fiskalpolitik die restriktive Geldpolitik der Fed, der es trotz der hohen Zinsen bis dato nicht gelungen ist, das Inflationsproblem in den Griff zu bekommen. Da sich die Fed mit Blick auf die schon wieder steigenden Inflationsraten und die von Präsident Trump avisierte (inflationstreibende) Zollpolitik im Januar nun gezwungen sah, bis auf weiteres an ihrer restriktiven Geldpolitik festzuhalten, stellen sich die Märkte zu Recht die Frage, wer denn, wenn nicht die Fed, den immensen Neuverschuldungsbedarf, die Billionen US-Dollar hohen Anleihefälligkeiten und die deutlich steigenden Zinslasten zukünftig finanzieren soll? Schließlich können doch die USA nach ihrer „Hochmut-kommt-vor-dem-Fall“-Sanktionspolitik nun immer weniger auf ausländische Finanzquellen bauen, da sich ja allen voran die BRICS-Staaten von US-Treasuries trennen und ihre Währungsreserven in Gold umschichten.

Parallel mit dem im Januar steigenden Goldpreis konnten sowohl Silber als auch Edelmetallminenaktien deutlich zulegen. Da deren Kurse aber immer noch rund 40 % bzw. 50 % unter ihren historischen Höchstständen notieren, sehen wir hier fundamental – auch in Anbetracht der historisch niedrigen Bewertungen – noch erheblichen Nachholbedarf.

Fundamentals

"Off the Charts”





Autoren: Martin Mack & Herwig Weise, Hamburg, 04. Februar 2025