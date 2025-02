Nestle will in wichtige Marken investieren und beim Einkauf sparen

VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle will für mehr Wachstum in seine wichtigsten Marken investieren und dafür in nächster Zeit neben Effizienzsteigerungen vor allem beim Einkauf sparen. Der Großteil der Einsparungen sei damit rasch realisierbar, sagte Konzernchef Laurent Freixe am Donnerstag im Rahmen der Zahlenvorlage. Im vergangene Jahr gingen Umsatz und Gewinn zwar zurück, aber weniger stark als befürchtet. Das Management stellt nun für 2025 eine Verbesserung in Aussicht.

An der Börse kamen die Jahreszahlen gut an, die Aktie zog zuletzt um sechs Prozent an. Die zu niedrig gesteckten Unternehmensziele habe der Lebensmittelkonzern übertroffen, schrieb Analyst Andreas von Arx von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Auch der Umsatzrückgang sei nicht so stark ausgefallen wie erwartet, hieß es von anderen Branchenkennern. Da negative Überraschungen für einmal ausgeblieben seien, kehrten viele Investoren zurück, sagte ein Händler.