Gibt es bald Verhandlungen?

ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Beim Stahlhersteller Thyssenkrupp Steel kommt möglicherweise Bewegung in den festgefahrenen Streit zwischen Management und Arbeitnehmervertretern über den geplanten Kapazitäts- und Stellenabbau. Die Parteien würden sich in "Informationsaustauschrunden" unterhalten, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, sagte Thyssenkrupp-Finanzvorstand Jens Schulte bei der Vorstellung der Konzern-Quartalszahlen.

"Die Parteien werden dann entscheiden, wann sie von da aus in eine offizielle Verhandlung einsteigen", so Schulte. Man sei guter Dinge, dass die Parteien das vernünftig gemeinsam vorantreiben würden. In der Stahlsparte gilt die sogenannte Montanmitbestimmung, bei der Eigentümer und Arbeitnehmer im entscheidenden Aufsichtsrat gleich stark vertreten sind.