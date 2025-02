Private Krankenversicherung auch 2024 mit stabilem Wachstum (FOTO)

Berlin (ots) - Die Private Krankenversicherung (PKV) hat sich auch 2024 als

stabile Säule des Gesundheitswesens bewährt. Die Gesamtzahl der Versicherungen

stieg auf 39,8 Millionen, damit ist nahezu jeder Zweite in Deutschland

privatversichert.



Die PKV leistete auch 2024 einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung der

medizinischen und pflegerischen Versorgung in Deutschland. Die

Versicherungsleistungen der PKV sind 2024 deutlich gestiegen. Sie wuchsen um

13,0 % auf insgesamt 40,3 Milliarden Euro. Wie die Gesetzlichen Krankenkassen

erlebte die PKV 2024 einen starken Kostenschub. Besonders hoch war der

Ausgabenanstieg in der Krankenversicherung um 13,4 % auf 37,7 Milliarden Euro.

In der Pflegeversicherung wuchsen die Ausgaben um 8,2 % auf 2,6 Milliarden Euro.





Die Zahl der PKV-Vollversicherten stieg 2024 auf 8,74 Millionen (plus 0,3 % |2023: plus 0,06 %). Damit ist der Bestand erneut auch netto gewachsen - nachAbzug der Sterbefälle und der Abgänge wegen Versicherungspflicht in der GKV.Dazu erklärte der Vorsitzende des PKV-Verbands, Thomas Brahm: "Gerade in denturbulenten Zeiten, in denen das Gesundheitswesen vor großen Herausforderungensteht, suchen die Menschen Sicherheit und vertrauen auf das stabile undzukunftsfeste System der PKV. Das ist auch ein starkes Signal an die Politik,den Willen der Versicherten zu respektieren und ihnen mehr Wahlfreiheit zugeben. Der Zugang zur PKV darf nicht weiter erschwert, sondern muss erleichtertwerden.""Der Wechsel hunderttausender Versicherter zwischen den beiden Systemen ist einewichtige Antriebskraft für Qualitätswettbewerb", betonte Brahm. "Es bewegt GKVund PKV gleichermaßen, stetig besser zu werden, um die Versicherten zuüberzeugen. Das stärkt insgesamt die Qualität des deutschen Gesundheitswesens."In der Zusatzversicherung wuchs die Zahl der Versicherungen um 4,0 % auf 31,02Millionen (2023: plus 2,0 % auf 29,84 Millionen). Immer mehr Versicherte setzenauf zusätzliche private Vorsorge.Demografie-Vorsorge der PKV wächst nachhaltigDie PKV konnte die Demografie-Vorsorge für ihre Versicherten erneut deutlichausbauen: Die Alterungsrückstellungen stiegen 2024 auf 341,7 Milliarden Euro,ein Plus von 4,1 Prozent. Fast jeden dritten Euro der Beitragseinnahmen legt diePKV dafür an. "Mit diesem zweckgebundenen Vorsorge-Kapital können wir in dennächsten Jahrzehnten die Zusatzlasten der Demografie tragen", unterstrich Brahm."Das ist unsere Stabilitätsgarantie für die Versorgung der Versicherten imAlter. Das sichert den dauerhaften und robusten Finanzierungsbeitrag der PKV fürdas Gesundheits- und Pflegesystem insgesamt. Es werden keine Lasten auf dieZukunft verschoben. Die jüngere Generation wird nicht belastet, die Finanzierungist generationengerecht."Kräftige Ausweitung der PflegeleistungenDie Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung erhöhten sich 2024um 6,3 % auf 51,7 Milliarden Euro. 45,1 Milliarden Euro (plus 5,2 %) entfallenauf die Krankenversicherung sowie 6,6 Milliarden Euro (plus 14,4 %) auf diePrivate Pflegepflichtversicherung (PPV). Hier schlagen sich die Kosten derstarken Leistungsausweitungen durch die gesetzlichen Pflegereformen nieder.