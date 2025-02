Luftverkehr massiv unter Druck / Staatlich veranlasste Kosten steigen 2025 um weitere 1,2 Milliarden Euro

Berlin (ots) - BDL-Präsident Bischof: "Die Belastungen für den

Luftverkehrsstandort erreichen einen gefährlichen Kipppunkt - Deutschland

verliert den Anschluss an Europa"



Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) schlägt Alarm:

Nachdem die staatlichen Steuern und Abgaben für den Luftverkehrsstandort

Deutschland bereits im vergangenen Jahr Rekordhöhen erreicht haben, steigen sie

2025 weiter drastisch an. In diesem Jahr erhöhen sich die staatlich verordneten

Belastungen um fast 1,2 Milliarden Euro. Diese Entwicklung gefährdet die

Wettbewerbsfähigkeit der Branche erheblich. BDL-Präsident Jens Bischof

appelliert daher an die künftige Bundesregierung, die Standortkosten für

Airlines und Flughäfen zu senken. Nur so kann der Luftverkehr in Deutschland

wieder Anschluss an das starke Wachstum im europäischen Ausland finden - und

Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft können wieder von einer engmaschigen

Anbindung an Europa und die Welt profitieren.







