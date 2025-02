Boom bei der betrieblichen Krankenversicherung - Erfolgsmodell auch für bessere Pflege-Vorsorge (FOTO)

Berlin (ots) - Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) meldet für

2024 einen regelrechten Wachstumsboom bei den betrieblichen

Krankenversicherungen: 56.500 Unternehmen in Deutschland bieten ihren

Mitarbeitern eine komplett vom Arbeitgeber gezahlte betriebliche

Krankenversicherung. Das entspricht einem Plus von 43,8 % gegenüber dem Vorjahr

(2023: plus 41,9 % auf 39.300 Betriebe). Die Zahl der Beschäftigten, die von

einer betrieblichen Krankenversicherung profitieren, stieg um 20 % auf 2,53

Millionen (2023: plus 19,3 % auf 2,1 Millionen).



"Dieses Erfolgsmodell der betrieblichen Vorsorge bietet sich auch zur besseren

Absicherung des Pflegerisikos an", erklärte der Vorsitzende des PKV-Verbands,

Thomas Brahm. "Wir brauchen eine ergänzende Säule zur gesetzlichen

Pflegeversicherung. Solche nachhaltigen Vorsorge-Lösungen werden in unserer

alternden Gesellschaft immer wichtiger. Die neue Bundesregierung kann sie mit

einfachen Mitteln fördern, etwa durch Steuerabzugsfähigkeit der Beiträge."







Krankenversicherung wichtiger finden als andere Firmen-Extras wie etwa

Jobtickets oder Mobiltelefone. Jedem vierten Arbeitnehmer sei sie sogar

wichtiger als eine Gehaltserhöhung. Besonders hoch sei die Zustimmung in der

Gruppe der 18-29-Jährigen, berichtete Brahm. "Wenn sich der Fachkräftemangel

immer weiter verschärft, ist die betriebliche Krankenversicherung ein

Instrument, um qualifizierte Mitarbeiter zu finden und langfristig ans

Unternehmen zu binden."



