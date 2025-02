ANALYSE-FLASH DZ Bank senkt ING auf 'Verkaufen' und fairen Wert auf 15 Euro Die DZ Bank hat ING von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,50 auf 15,00 Euro gesenkt. Es gebe in Europa attraktivere Bankenaktien, konstatierte Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine …