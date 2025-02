Realbotix gibt Finanzergebnisse für 1. Quartal 2025 bekannt

Finanz- und Betriebshöhepunkte des 1. Quartals 2025

- Steigerung des gesamten Umsatzes von 419 % auf 858.000 $ gegenüber den drei Monaten zum 31. Dezember 2023 („erstes Quartal 2024“)

Der gesamte Umsatz für die letzten sechs Monate, eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die den gesamten Umsatz für das vierte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025 umfasst, belief sich auf 1,6 Millionen $.

- Nettogewinn von 918.324 $ im ersten Quartal 2025

- Steigerung der gesamten digitalen Assets und Barmittel von 8 % auf 10,6 Millionen $ bzw. 15,3 Millionen CAD gegenüber dem 30. September 2024. Die Werte der digitalen Assets entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2024.

- Am 16. Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass die TSX-V seine Mitteilung hinsichtlich der Durchführung eines „Normal Course Issuer Bid“ („NCIB“) genehmigt hat, das dem Unternehmen die Möglichkeit bietet, bis zu 9.797.779 seiner Stammaktien zu erwerben und anschließend für kraftlos zu erklären.

- Am 16. Dezember 2024 gab Realbotix eine Partnerschaft mit Compass UOL, einem globalen Marktführer bei Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, bekannt und sicherte sich von Amazon Web Services (AWS) einen Zuschuss in Höhe von 100.000 $, um die nächste Generation seiner KI-Robotersteuerung fertigzustellen.

- Am 17. Dezember 2024 gab Realbotix die Einführung seiner neuen, kundenorientierten Website www.realbotix.com bekannt. Diese Seite wurde konzipiert, um Kunden Produktdetails, Kosten und Bestellinformationen bereitzustellen, während www.realbotix.ai weiterhin als Drehscheibe für Investoren und Unternehmensnachrichten fungieren wird.

- Am 7. Januar 2025 stellte Realbotix bei der Consumer Electronics Show („CES“) 2025 seinen neuesten humanoiden Roboter, Melody, vor. Melody ist ein Open-Source-Roboter, der mit zusätzlichen Funktionen aufgerüstet wurde, um die Funktionalität, die Anpassungsfähigkeit und die Benutzererfahrung zu verbessern.

- Die Präsenz von Realbotix bei der CES 2025 sorgte für eine beträchtliche Aufmerksamkeit in den Medien mit bis dato über 4 Milliarden Medienaufrufen und über 1.000 Artikeln weltweit, unter anderem von Medien wie Forbes, CBS, CNET und Barstool Sports.

- Im Laufe des Jahres 2024 und bis in das Jahr 2025 hat das Unternehmen von Genesis auf der Grundlage der reduzierten Forderungen nach der Darlehensaufrechnung etwa 1,01 Millionen $ erhalten, was 40 % unserer SOL-Forderung entspricht, sowie 222,2 ETH, was 77 % unserer ETH-Forderung entspricht.

- Am 4. Februar gab Realbotix bekannt, dass seine Roboter-Hardware-Plattform LLMs von Dritten wie ChatGPT von OpenAI, Llama von Meta, Gemini von Google und das kürzlich eingeführte DeepSeek R1 integrieren wird. Die Fähigkeit von Realbotix, eine Vielzahl von KI-Plattformen von Dritten zu integrieren, bietet eine zusätzliche Ebene der Anpassung seiner Roboterplattform.

„Q1 2025 ist das erste vollständig gemeldete Quartal, seitdem wir uns in Realbotix umbenannt und unsere Produktlinien um Robotik und KI erweitert haben“, sagte Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. „Unser Fokus im Jahr 2025 liegt auf dem Aufbau des Geschäfts, der Präsentation unserer Roboter und KI, dem Aufbau von Partnerschaften für die Zukunft und einer deutlichen Beschleunigung der Umsätze. Wir danken den Aktionären für ihr Vertrauen in das Management und das Unternehmen.“

Ein vollständiges Finanzberichtspaket, einschließlich der vorläufigen Geschäftsberichte und des Lageberichts, ist auf der Website von SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.

Es wurde eine Telefonkonferenz für Investoren angesetzt, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal 2025 zu erörtern. Sie wird von CEO Andrew Kiguel moderiert und beginnt am 18. Februar 2025 um 16:00 Uhr ET.

Details der Telefonkonferenz:

Datum: 18. Februar 2025

Uhrzeit: 16 Uhr ET

Registrierung für das Zoom-Webinar:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DOTwsO_nSaKgmhBi1kqsHg

Registrieren Sie sich über den oben angegebenen Link, um am Webinar teilzunehmen. Nach der Anmeldung wird ein Zoom-Link per E-Mail an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet. Das Webinar kann über Computer, Tablets und Smartphones aufgerufen werden. Außerdem wird in der E-Mail bei der Registrierung eine Telefonnummer für die Einwahl angegeben. Teilnehmer, die sich über ein Telefon einwählen, werden automatisch in einen reinen Zuhörmodus versetzt. Die Fragerunde steht den Teilnehmern im Zuhörermodus nicht zur Verfügung.

Über Realbotix

Realbotix überschreitet die Barriere zwischen Mensch und Maschine und schafft individuell gestaltbare Ganzkörper-Humanoide mit KI-Integration, die die menschliche Erfahrung durch Verbindung, Lernen und Spielen verbessern. Realbotix wird in den USA hergestellt und hat den Ruf, die qualitativ hochwertigsten humanoiden Roboter und die realistischste Silikonhauttechnologie zu haben.

Realbotix verkauft humanoide Produkte mit eingebetteten KI- und Vision-Systemen, die menschenähnliche soziale Interaktionen und vertrauliche Verbindungen mit Menschen ermöglichen. Unsere Integration von Hardware und KI-Software führt zu den am menschlichsten aussehenden Ganzkörper-Robotern auf diesem Planeten. Dies erreichen wir durch patentierte Technologien, die ein menschenähnliches Aussehen und Bewegungen ermöglichen. Diese Vielseitigkeit macht unsere Roboter und deren Persönlichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen individuell gestaltbar und programmierbar.

Realbotix.AI: Unternehmenswebseite für Investoren

Realbotix.com: Webseite für Robotix-Kunden

Bleiben Sie über die Entwicklungen von Realbotix.AI auf dem Laufenden und schließen Sie sich unserer Online-Community auf Twitter, LinkedIn und YouTube an.

Folgen Sie Aria, unserem humanoiden Roboter, auf Instagram und TikTok.

Ansprechpartner

Andrew Kiguel, CEO

E-Mail: contact@realbotix.com

Jennifer Karkula, Head of Communications

E-Mail: contact@realbotix.com

Telefon: 647-578-7490

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „können“, „werden“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die in unseren Offenlegungsunterlagen, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher beschrieben werden. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht-IFRS-Kennzahlen und deren Vergleich

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS anerkannt werden und keine gemäß IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung haben. Diese Kennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das Management ist davon überzeugt, dass diese Kennzahlen den Investoren nützliche Informationen bereitstellen, zumal sie zusätzliche Einblicke in die finanzielle und betriebliche Performance bieten.

Die folgende Nicht-IFRS-Kennzahl ist in dieser Pressemitteilung enthalten:

- Gesamter Umsatz für die letzten sechs Monate – Diese Kennzahl stellt die Summe des im vierten Quartal 2024 und im ersten Quartal 2025 bekannt gegebenen gesamten Umsatzes dar. Sie wird angegeben, um die beiden vollständigen Quartalsumsätze des Unternehmens seit der Übernahme von Simulacra Corp. zu verdeutlichen.

Das Management verwendet diese Kennzahl, um neue Umsätze von kürzlich übernommenen Unternehmen zu bewerten. Diese Kennzahl sollte jedoch nicht isoliert oder als Ersatz für den gemäß IFRS angegebenen Umsatz erachtet werden.

Abgleich von Nicht-IFRS-Kennzahlen mit IFRS-Kennzahlen

In der folgenden Tabelle ist ein Abgleich des gesamten Umsatzes für das vierte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025 (Nicht-IFRS) mit der am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl angegeben:

Kennzahl Betrag ($) Umsatz (IFRS) 4. Quartal 2024 717.956 $ Umsatz (IFRS) 1. Quartal 2025 858.275 $ Gesamtumsatz für 4. Quartal 2024 und 1. Quartal 2025 (Nicht-IFRS) 1.576.231 $

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Realbotix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,50 % und einem Kurs von 0,392EUR auf Tradegate (13. Februar 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.