Spenden beeinflussen Entscheidungen von Parteien

Großspenden sprudeln vor der Bundestagswahl



In den vergangenen Monaten waren bei mehreren Parteien Großspenden in bislang nicht dagewesener Höhe eingegangen. So erhielt die AfD Anfang Februar von einem Spender aus Österreich 2,3 Millionen Euro. Die SPD bekam von einer Agentur in Deutschland Werbevideos im Wert von 1,5 Millionen Euro - auch das gilt als Spende. Im Januar hatte die AfD bereits Spenden von 1 und 1,5 Millionen Euro erhalten. Im vergangenen Jahr gingen einmal sogar 4 Millionen Euro an das BSW.

Spenden von mehreren zehntausend oder hunderttausend Euro sind auch bei anderen Parteien gang und gäbe. Vor allem CDU und FDP profitieren davon.

Spenden ab 35.000 Euro sind sofort zu melden



Politische Parteien finanzieren sich in Deutschland vor allem durch Mitgliedsbeiträge, Geld vom Staat und Spenden. Als Großspenden gelten Summen ab 35.000 Euro, bis März vergangenen Jahres lag die Schwelle noch bei 50.000 Euro. Die Parteien müssen solche Beträge umgehend der Bundestagspräsidentin melden, die diese Angaben dann zeitnah veröffentlicht./sk/DP/jha