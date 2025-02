Attraktive Dividendenrendite nach Kursrutsch

Dividendenfreunde nehmen mobilezone näher in Augenschein. Das Unternehmen verfolgt eine aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik und kehrt rund 80% des Gewinns als Dividende an die Aktionäre aus. Die mobilezone holding AG fungiert als Dachgesellschaft der mobilezone – Gruppe und ist in den Bereichen Telekommunikations-Detailhandel und Telekommunikationsdienstleistungen tätig. Kernbereich ist die Sparte Handel, welche die Geschäfte mit Privat- und Firmenkunden abwickelt. Vereinbarungen mit den drei in der Schweiz aktiven Providern erlauben es dem Unternehmen, Mobiltelefone zu tiefen Preisen oder gratis an die Kunden abzugeben. Die Kundenbasis des Unternehmens sitzen in der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Deutschlandgeschäft ging schief

Kurz vor Jahresende (Mitte Dezember 2024) hat mobilezone die Börsen mit einer Gewinnwarnung geschockt. Vor allem das Deutschlandgeschäft hat dem Unternehmen die Bilanz verhagelt. Nach einem Konzernumsatz von 1,01 Mrd. CHF in 2023 rechnet mobilezone für 2024 mit einem Umsatzrückgang auf 960 bis 990 Mio. CHF. Den größten Rückschlag gibt es beim bereinigten Betriebsgewinn (EBIT). Hier erwartet der Konzern nur noch 52 bis 57 Mio. CHF, nachdem bislang 68 bis 75 Mio. CHF Aussicht gestellt wurden.