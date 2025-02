Die Änderung des Börsenkürzels ist Teil der laufenden Bemühungen von Refined Energy, den Wert für die Aktionäre zu steigern und seine Präsenz auf dem globalen Metallmarkt auszubauen. Aktionäre müssen in Bezug auf die Änderung des Tickersymbols nichts unternehmen.

„Wir freuen uns, unser neues OTC-Tickersymbol RRUUF bekannt zu geben, das Teil unserer Strategie ist, die Marktpräsenz und Sichtbarkeit bei US-amerikanischen Investoren zu erhöhen“, sagte Mark Fields, CEO von Refined Energy. „Wir glauben, dass diese Symboländerung dazu beitragen wird, ein größeres Engagement zu ermöglichen und potenziellen Investoren einen einfacheren Zugang zu bieten, um unser Wachstum und unsere Entwicklungen zu verfolgen, während wir unsere Geschäftsstrategie weiter vorantreiben.“

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Dufferin-Projekt im Athabasca-Becken ist das Vorzeigeprojekt von Refined und für das Frühjahr 2025 ist ein Bohrprogramm geplant. Refined hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: (604) 398-3378

E-Mail: Info@refinedenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf den erwarteten Beginn und die Dauer der vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Marketingaktivitäten und den Schuldenregulierung, einschließlich des Abschlusses und des voraussichtlichen Abschlussdatums, beziehen.

Seite 2 ► Seite 1 von 3