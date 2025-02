ZenaDrone, die Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und testet ein proprietäres Drohnen-Kommunikationssystem für US-Verteidigungsanwendungen, das eine sichere und zuverlässige Kommunikation ermöglicht

Vancouver, British Columbia, 13. Februar 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone ein urheberrechtlich geschütztes Drohnen-Kommunikationsmanagementsystem namens „DroneNet“ entwickelt, das es momentan testet und das eine direkte und sichere Drohnenkommunikation in Situationen ermöglicht, in denen die Kommunikation über Internet, Mobiltelefon oder Satelliten nicht zuverlässig ist. Das intern entwickelte System ist speziell auf den Einsatz mit den Drohnenprodukten der Serien ZenaDrone 1000 und IQ des Unternehmens abgestimmt. Ein Drohnen-Kommunikationssystem ist eine Zwei-Wege-Verbindung zwischen einer Drohne und ihrer Basisstation und wird genutzt, um die Drohne zu steuern und in Echtzeit Video- und Sensordaten der Drohne zu übermitteln.

„Wir sind davon überzeugt, dass unser urheberrechtlich geschütztes Kommunikationssystem DroneNet die Zuverlässigkeit und Leistung unserer Drohnen verbessern und sicherstellen wird, dass wir nicht von Drittprodukten mit Kompatibilitätsproblemen abhängig sind. Diese interne Entwicklung gewährleistet, dass wir eine umfassendere Anpassung unserer Produkte, mehr Kostenmanagement und mehr Kontrolle über unsere Lieferkette erlangen, und wir sind davon überzeugt, dass wir mit all dem überlegene Drohnenlösungen bieten können. Sobald wir diese erste Version getestet haben, planen wir zukünftige Weiterentwicklungen einschließlich der Entwicklung und Prüfung unserer eigenen Mikrochips mit mehrschichtiger Verschlüsselung, die für den NDAA-konformen Einsatz geeignet sind, was für US-Verteidigungsanwendungen erforderlich ist“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Drohnen, die vom Militär für Informationsbeschaffungs-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen eingesetzt werden, erfordern zuverlässige Kommunikationssysteme für eine unterbrechungsfreie Datenübertragung, Einsatzeffizienz und operative Sicherheit. Drohnen müssen in Echtzeit Video-, Sensor- und Telemetriedaten an die Kommandozentrale übertragen, sodass die militärischen Einsatzkräfte zeitkritische Entscheidungen treffen können. Dies ist besonders wichtig bei Operationen außerhalb der Sichtverbindung (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS), bei denen Drohnen über längere Entfernungen oft in schwierigen oder umkämpften Umgebungen im Einsatz sind. Ohne sichere und resiliente Kommunikationsverbindungen besteht das Risiko, dass die Drohnen die Kontrolle verlieren oder Signalstörungen oder Datenlatenz verzeichnen, was den Erfolg des Einsatzes beeinträchtigen kann. Fortschrittliche proprietäre Kommunikationslösungen unter Einsatz von Satelliten und 4G tragen dazu bei, dass in Umgebungen ohne GPS-Empfang oder mit hoher Störintensität die Konnektivität gewährleistet ist und die Daten vor Störeinflüssen und Cyberbedrohungen geschützt sind.