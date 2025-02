The Glimpse Group meldet Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 und erzielt 50%ige Umsatzsteigerung, ein positives EBITDA, einen positiven Cashflow und einen positiven Nettogewinn

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 13. Februar 2025 / The Glimpse Group, Inc. („Glimpse“) (NASDAQ:VRAR) (FWB:9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das auf Unternehmen ausgerichtete Virtual Reality („VR“), Augmented Reality („AR“) und Spatial Computing-Software und -Dienstleistungen anbietet, gab die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt, das am 31. Dezember 2024 endete („2. Quartal des Geschäftsjahres 2025“).

Kommentar von Lyron Bentovim, President & CEO

Finanzzahlen im Überblick:

- Der Umsatz für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von ca. 3,17 Mio. $ spiegelt Folgendes wider: a) einen Anstieg um 52 % gegenüber dem Umsatz im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 (zum 31. Dezember 2023) in Höhe von ca. 2,08 Mio. $ und b) einen Anstieg um 30 % gegenüber dem Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 (zum 30. September 2024) in Höhe von ca. 2,44 Mio. $. Der Zuwachs gegenüber beiden Vergleichszeiträumen war in erster Linie auf einen Anstieg der Umsätze von Spatial Core sowie auf das Wachstum in unseren anderen Geschäftsbereichen zurückzuführen.

- Die Bruttomarge für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug etwa 64 % gegenüber 68 % im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Rückgang ist auf den Umsatzmix zurückzuführen, der von Quartal zu Quartal etwas schwankt. Wir gehen davon aus, dass unsere Bruttomarge auch in Zukunft im Bereich von durchschnittlich 60 % bis 70 % liegen wird.

- Positives bereinigtes EBITDA von ca. 0,28 Mio. $ für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025, verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von rund 1,33 Mio. $ für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der operative Mittelfluss aus der Geschäftstätigkeit für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrug etwa 0,17 Mio. $, gegenüber einem Nettobetriebsmittelverlust von etwa 1,68 Mio. $ für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024. Es gilt anzumerken, dass dies das erste Quartal mit einem positiven EBITDA in der Geschichte von The Glimpse Group als börsennotiertes Unternehmen ist, was auf unsere erheblichen Umstrukturierungsbemühungen in den letzten Quartalen in Kombination mit dem Umsatzwachstum zurückzuführen ist.

- Aufgrund des Zeitpunkts der Umsatzrealisierung bestehender Verträge erwarten wir für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025 einen geringeren Umsatz (1,5 bis 2 Mio. $) und ein negatives bereinigtes EBITDA, das durch ein starkes 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit 3,3 bis 4,0 Mio. $ Umsatz und einem positiven bereinigten EBITDA mehr als ausgeglichen werden soll. Für das Geschäftsjahr 2025 (das am 30. Juni 2025 endet) erwarten wir einen Gesamtumsatz von mehr als 11 Mio. $, gegenüber 8,8 Mio. $ für das Geschäftsjahr 2024 (das am 30. Juni 2024 endet), was einer Steigerung des Jahresumsatzes um mehr als 25 % und einem ausgeglichenen (Breakeven) bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr entspricht. Im Vergleich dazu wurde im vorherigen Geschäftsjahr ein beträchtlicher bereinigter EBITDA-Verlust verzeichnet.

- Zum 31. Dezember 2024 verfügte das Unternehmen über Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von ca. 8,5 Mio. $; darüber hinaus stehen 1,4 Mio. $ an Forderungen an. Der Anstieg unseres Barmittelbestands war in erster Linie das Ergebnis unserer im Dezember 2024 durchgeführten registrierten direkten Eigenkapitalfinanzierung, bei der wir einen Bruttoerlös von 7,3 Mio. $ in bar von einem Investor in einer transparenten Struktur einnehmen konnten. Wir verfügen nach wie vor über eine schlanke Kapitalstruktur ohne Schulden, wandelbare Schulden und Vorzugsaktien.

- Am 24. Dezember 2024 erhielten wir eine schriftliche Mitteilung von der Nasdaq, in der das Unternehmen darüber informiert wurde, dass es nun wieder die Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2) erfüllt, die die Wahrung eines Mindestpreises von 1,00 $ pro Aktie für börsennotierte Wertpapiere vorschreibt. Damit ist die Angelegenheit, die am 3. September 2024 begann, abgeschlossen.

- Alle Einzelheiten zu unseren Finanzergebnissen finden Sie in unseren 8K- und 10Q-Formularen, die am 13.2.2025 eingereicht wurden.

Aktuelle Geschäftsentwicklungen:

- Im Laufe des Quartals erreichte Brightline Interactive („BLI“) einen wichtigen Meilenstein im Rahmen seines Vertrags mit dem US-Verteidigungsministerium („DoD“) im Wert von über 4 Mio. $.

- BLI schloss einen ersten Vertrag mit der US Navy über ein immersives, KI-gesteuertes Simulationssystem ab, das in den kommenden Monaten geliefert werden soll und den Grundstein für potenzielle Folgeaufträge legt.

- BLI lieferte eine skalierbare immersive Simulation an einen globalen Regierungsdienstintegrator und positionierte sich damit als führende Middleware für die Verarbeitung und Visualisierung komplexer Informationen im 3D-Raum und setzte damit einen unseres Erachtens nach neuen Industriestandard.

- Die „Continuing Resolution“ (Anm.: Beschluss des US-Kongresses, der einen Übergangshaushalt billigt) und das Ausbleiben eines staatlichen Haushalts für 2025 haben die potenzielle Vergabe mehrerer Regierungs- und DoD-Aufträge verzögert. Wir hoffen, dass dies im März 2025, wenn der derzeitige Beschluss ausläuft, umgehend gelöst wird, nachdem nun eine neue Regierung und ein neuer Kongress im Amt sind.

- Unter der Leitung von Foretell Reality machen wir weiterhin große Fortschritte bei der Kommerzialisierung unseres KI-gesteuerten immersiven Trainingsprodukts und haben eine ermutigende erste Resonanz von unseren Kunden und Partnern erhalten.

Telefonkonferenz und Webcast zur Erörterung der Ergebnisse des 2. Quartals des Geschäftsjahres 2025

Datum: Donnerstag, 13. Februar 2025

Uhrzeit: 9:00 Uhr ET

Einwahlnummer USA: 888-506-0062

Internationale Einwahlnummer: +1-973-528-0011

Zugangscode für Teilnehmer: 831836

Webcast: https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2934/52015

Bitte wählen Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein, um eine zeitgerechte Teilnahme zu gewährleisten.

Eine Aufzeichnung des Webcast wird bis Freitag, den 13. Februar 2026, zur Verfügung stehen. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird bis zum 27. Februar 2025 verfügbar sein. Abrufen können Sie diese unter der Rufnummer 877-481-4010 (USA) oder +1-919-882-2331 (international); der Zugangscode für die Aufzeichnung lautet 52015. Ein Webcast wird auch im IR-Bereich der The Glimpse Group-Webseite (ir.theglimpsegroup.com) oder durch Klicken auf den obigen Webcast-Link verfügbar sein.

Hinweis zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl ist ein numerisches Maß der Leistung, der Finanzlage oder des Cashflows eines Unternehmens, das Beträge ausschließt oder einschließt, die normalerweise nicht in der am ehesten vergleichbaren Kennzahl enthalten sind, die in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) berechnet und ausgewiesen wird. Nicht GAAP-konforme Kennzahlen stehen nicht im Einklang mit GAAP-konformen Kennzahlen und sind kein Ersatz für diese. Andere Unternehmen verwenden möglicherweise andere nicht GAAP-konforme Kennzahlen und Ergebnisdarstellungen.

Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit GAAP dargestellt werden, wird in dieser Pressemeldung das bereinigte EBITDA dargestellt, das eine nicht GAAP-konforme Kennzahl ist. Das bereinigte EBITDA wird ermittelt, indem dem Nettoverlust Zinsen, Steuern, Abschreibungen und aktienbasierte Vergütungsaufwendungen hinzugerechnet werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konforme Kennzahl, die als Ergänzung des Nettoverlusts und nicht als Ersatz für diesen zu betrachten ist, den Investoren nützliche Informationen liefert, da sie ein genaueres Maß der Betriebsergebnisse darstellt. Diese Kennzahl ist ein integraler Bestandteil der internen Berichtsstruktur des Unternehmens zur Bewertung der Geschäftstätigkeit und der Leistung des Managements. Ein Abgleich des bereinigten EBITDA mit dem Nettoverlust, der am ehesten vergleichbaren GAAP-konformen Kennzahl, ist in den beigefügten Finanztabellen unten verfügbar. Die hier dargestellten nicht GAAP-konformen Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über The Glimpse Group, Inc.

The Glimpse Group (NASDAQ: VRAR) ist ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das Software und Dienstleistungen für Virtual Reality, Augmented Reality und Spatial Computing für Unternehmen anbietet. Das einzigartige Geschäftsmodell von Glimpse schafft Größe und ein solides Ökosystem, während es gleichzeitig Investoren die Möglichkeit bietet, über eine diversifizierte Plattform direkt in diese aufstrebende Branche zu investieren. Weitere Informationen über The Glimpse Group erhalten Sie unter www.theglimpsegroup.com.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf unseren gegenwärtigen Erwartungen, Prognosen und Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit unserem Geschäft verbunden sind, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, sofern bereitgestellt, beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft und sind an zukunftsgerichteten Begriffen wie „antizipieren“, „glauben“, „sehen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „sollten“ und „würden“ oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, beruhen auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und das Management geht davon aus, dass sich die internen Prognosen und Erwartungen im Laufe der Zeit ändern können. Darüber hinaus beruhen alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, ausschließlich auf der bestmöglichen Einschätzung des Managements hinsichtlich unserer zukünftigen finanziellen Leistung angesichts unserer aktuellen Verträge, des aktuellen Auftragsbestands und der Gespräche mit neuen und bestehenden Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner:

Maydan Rothblum

CFO & COO

The Glimpse Group, Inc.

(917) 292-2685

maydan@theglimpsegroup.com

THE GLIMPSE GROUP, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZ

THE GLIMPSE GROUP, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(Ungeprüft)

THE GLIMPSE GROUP, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

(Ungeprüft)

Die folgende Tabelle enthält einen Abgleich des Nettoverlusts mit dem bereinigten EBITDA für die drei und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2024 und 2023:

QUELLE: The Glimpse Group, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

