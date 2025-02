Goldinvest.de Kupfer in Arizona - Ivanhoe Electric will weitere 60 Mio. Dollar investieren 60 Mio. Dollar nimm Ivanhoe Electric (NYSE American IE / WKN A3DNSS) auf, um das Kupferprojekt Santa Cruz in Arizona weiterzuentwickeln. Dafür plant man die Ausgabe von rund 10,25 Mio. Einheiten zu 5,85 Dollar pro Aktie, die aus einer Aktie und einem Warrant, der zu 7,00 Dollar pro Aktie ausgeübt werden kann, bestehen.