USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken stärker als erwartet In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet deutlich gefallen und zeigen weiter eine robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt. Ihre Zahl ging in der vergangenen Woche um 7.000 auf 213.000 zurück, wie das Arbeitsministerium am …