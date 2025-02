Trillion Energy meldet aktuelle operative Entwicklungen zum Gasfeld SASB

Im Januar 2025 schloss das Unternehmen die Installation neuer Velocity-String-Verrohrungen in zwei Bohrlöchern auf Stativen (Alapli-2 und Bayhanli-2) in einem Arbeitsgang ab, der ungefähr zwei Wochen in Anspruch nahm. Zuvor, im Herbst 2024, hatte das Unternehmen die Installation neuer Verrohrungen in vier Bohrlöchern auf der Akcakoca-Plattform abgeschlossen. Insgesamt 6 Bohrlöcher verfügen nunmehr über die neue kleinere Verrohrungsgröße zur Verringerung der Wasserbelastung.

Die Stativbohrlöcher erhalten weiterhin Stickstoff-Injektionen zur Stimulierung der Produktion; die Arbeiten haben sich jedoch in den letzten Wochen aufgrund von stürmischen winterlichen Witterungsbedingungen verzögert. Sowohl Alapli-2 als auch Bayhanli-2 verzeichneten zunächst positive Reaktionen auf den fortlaufenden Betrieb, wobei jedoch noch stabile langfristige Durchflussraten aufrechterhalten werden müssen.

Das Unternehmen bereitet sich momentan auf die Stimulierung der Bohrlöcher Akcakoca-3 und South Akcakoca-2 in der nächsten Woche mit Stickstoff vor, sofern die Wetterverhältnisse günstig sind.

Das Unternehmen beschaffte ein Gas-Lift-Kompressorsystem für die Akcakoca-Plattform, die bei bestimmten Bohrlöchern für eine kontinuierliche Gas-Lift-Injektion zur Unterstützung der Produktion sorgen wird.

Außerdem plant das Unternehmen eine Produktionssteigerung durch Installation:

- einer Exzenterschneckenpumpe (Progressive Cavity Pump, PCP) in einem Bohrloch

- von zwei Slim-Hole-Elektrotauchpumpen (Electric Submersible Pumps, ESP), die in zwei Bohrlöchern an der neuen Verrohrung befestigt werden.

Diese strategischen Interventionen einschließlich Artificial Lift sind entscheidend für die Aufrechterhaltung der langfristigen Förderraten und die Optimierung der Bohrloch-Leistung und sollen in den kommenden Monaten erfolgen.

Über das Unternehmen

