USA Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet In den USA sind die Erzeugerpreise stärker als erwartet gestiegen. Im Januar legten die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, im Jahresvergleich um 3,5 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. …