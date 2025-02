Europa muss bei Ukraine-Gesprächen dabei sein

PARIS (dpa-AFX) - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock fordert die USA mit deutlichen Worten auf, Europa bei den geplanten Gesprächen mit Russland über eine Friedenslösung in der Ukraine einzubeziehen. "Ein europäischer Frieden ist kein Frieden, wenn er nicht die Sicherheit aller Europäerinnen und Europäer sichert. Deswegen brauchen wir gar nicht über einen Frieden sprechen, wenn Europäer daran nicht beteiligt sind", sagte die Grünen-Politikerin in Paris, wo sie nachmittags an einem internationalen Treffen zu den Bemühungen um einen friedlichen Übergang in Syrien teilnehmen wollte.

Baerbock mahnte, auch aus anderen Weltregionen werde geschaut: "Gilt es hier eigentlich, dass jemand mit dem absoluten Bruch des Völkerrechts seine Machtinteressen alleine durchsetzen kann?" Wenn dies das Ergebnis eines Abkommens wäre, wäre das weder im Interesse Europas noch der USA.