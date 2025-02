Der Münchener ISM-Campus fokussierte schon damals den Transfer / Die einzige private deutsche Wirtschaftshochschule mit AACSB-Siegel öffnete in München den dritten Campus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München/Dortmund (ots) - Sie zählt zwar zu den kleineren Münchner Hochschulen,aber der Erfolg nach anderthalb Jahrzehnten ist greifbar: Die InternationalSchool of Management (ISM) hat an ihrem Standort im Zentrum der BayerischenLandeshauptstadt bis heute eine nennenswerte akademische Leistung sowie über3000 Fachkräfte hervorgebracht - mit besonderen Qualifikationen fürinternationale Aufgaben in der Wirtschaft. "Die ISM München hat ein beachtlichesPortfolio aufgebaut, mit innovativen Studiengängen wie dem Business Intelligence& Data Science, in Vollzeit und berufsbegleitend, vieles auch Dual," hobPräsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt zur Begrüßung vor gut 120 Gästen hervor.Viele Absolventen sind in Spitzenpositionen gekommen, innovative Gründergeworden wie Daniel Heringer-Herkner mit Chiemsee Gin, Franziska Scheuerle mitLoremo sowie Lars Eickhoff mit DeepImmo oder in Familienunternehmeneingestiegen.Auf die Umsetzung aus der Theorie in die Praxis hat die ISM immer großen Wertgelegt. "Doch für viele Lehrende ist das Thema Transfer eher eine Spaßbremse",beobachtet Dr. Elmar Steurer, Ehrengast bei der Jubiläumsfeier und Professor ander Hochschule Neu-Ulm. Für Carsten Maschmeyer ist es "eine Leidenschaft undNotwendigkeit: Deutschland ruht sich auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Wirbrauchen aber mutige, kreative Köpfe, die sich nicht abschrecken lassen vonHindernissen." Der Juror aus der Gründershow "Die Höhle der Löwen" war alsBerater in rund 600 Finanzierungsrunden dabei. Mehrere Bücher hat er zu diesemThema geschrieben. Gründungswillige an der ISM München unterstützt er schon solange, wie es diesen Standort gibt.Angefangen hatte der Münchner ISM Campus auf einer Etage mit gerade mal 160Studierenden, fünf Bachelor Studiengängen und einem Master Studiengang,erinnerte der ISM-Präsident beim Festakt: "Inzwischen nimmt der Campus Müncheneine Spitzenposition unter den privaten Hochschulen in München und Umgebungein." Das spiegeln immer wieder externe Auszeichnungen von Abschlussarbeiten,zuletzt eine Thesis überChat -Bots in der Medizin. AkademischeVeröffentlichungen - wie etwa das Praxishandbuch zur nachhaltigenImmobilienwirtschaft, zur Tourismuswirtschaft oder zu Leistungsmodellen überKreditkartenbetrug - sind in Fachkreisen regelmäßig gut bewertet.ISM-Professoren und ISM-Studierende bringen sich immer wieder bei hochrangingenwissenschaftlichen Tagungen mit eigenen Fachbeiträgen ein.Den Standort in der bayerischen Landeshauptstadt stetig ausgebaut:Vier Studiengangstypen (Vollzeit, berufsbegleitend, Dual und Fernstudium) bietetder ISM Campus München mittlerweile an, mit einer fundierten