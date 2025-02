IsoEnergy Ltd. gibt Bought Deal Finanzierung bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR ZUR VERTEILUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN NEWSWIRE-DIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, 13. Februar 2025 - IsoEnergy Ltd. (TSX:ISO, OTCQX:ISENF) (das "Unternehmen" oder "IsoEnergy") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Konsortialbanken (die "Konsortialbanken") unter der Leitung von Stifel Nicolaus Canada Inc. geschlossen hat, wonach die Konsortialbanken zugestimmt haben, 4.000.000 Stammaktien, die als "Flow-Through-Aktien" (im Sinne von Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) (das "Steuergesetz") gelten und auf Flow-Through-Basis verkauft werden (die "PFT-Aktien"), zu einem Preis von 3,75 C$ pro PFT-Aktie (der "Angebotspreis") für einen Bruttoerlös von 15.000.000 C$ (das "Angebot") zu erwerben.)

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu 600.000 zusätzlichen PFT-Aktien zum Angebotspreis zu gewähren, die jederzeit und von Zeit zu Zeit an oder vor dem Datum, das 30 Tage nach Abschluss des Angebots liegt, ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren. Wenn diese Option vollständig ausgeübt wird, werden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.250.000 C$ erzielt, sodass sich die gesamten Bruttoeinnahmen des Angebots auf 17.250.000 C$ belaufen werden.

Das Unternehmen wird einen Betrag in Höhe des Bruttoerlöses aus dem Verkauf der PFT-Aktien gemäß den Bestimmungen des Steuergesetzes verwenden, um berechtigte "kanadische Explorationsausgaben" zu tätigen oder tätigen zu lassen, die als "kritische Flow-Through-Mineralbergbauausgaben" gemäß der Definition im Steuergesetz gelten die "qualifizierten Ausgaben") und die mit den Mineralprojekten des Unternehmens in Saskatchewan und Quebec in Zusammenhang stehen, am oder vor dem 31. Dezember 2026 auf die qualifizierten Ausgaben (anteilig) zu Gunsten der Zeichner der PFT-Aktien zu verzichten, und zwar mit einem Datum, das nicht später als der 31. Dezember 2025 liegt. Der Erlös aus dem Angebot soll für die Exploration der unternehmenseigenen Uranvorkommen in Saskatchewan und Quebec verwendet werden.

