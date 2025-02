British American Tobacco plant Miniwachstum 2025 - Aktie unter Druck

Die Zahlen für 2024 sind natürlich schlecht, ich denke aber man hat in 2024 und den Ausblick 2025 alles negative reingepackt, um das Committment des CEO für 2026 dann zu schaffen:"Returning to our mid-term guidance of 3-5% revenue and 4-6% adjusted profit from operations* growth on a constant currency in 2026."Hoffnungsvoll stimmt:- Canada ist erledigt, wird natürlich viel Geld kosten aber ab nächsten Jahr kommt zumindest wieder etwas Cashflow aus Canada (bisher war das Cash dort komplett restricted wg. dem laufenden Verfahren)- ITC Hotel Verkauf sollte in 2025 erfolgen. Wenn man hier 1 MRD erlöst und aus dem Cashflow nach Dividenden für weitere 2 MRD Schulden tilgt ist man im Zielkorridor und kann ab 2026 das ARP deutlich erhöhen bzw. auch mehr in das Wachstum der neuen Produkte stecken- Die Trump Administration ist deutlich protektionistischer als Biden. Das sollte bei Vapourn helfen, um die illegale chinesische Konkurrenz aus dem Land zu drängen- Mondern Oral wächst massiv und man positioniert sich hier nun auch endlich in den USA, hoffentlich bald mit dem neuen Produkt Velo 2.0- Der Volumenrückgang des klassischen Zigarette soll 2025 2,0% betragen, das sind nun wieder Rückgänge, die man durch den Preis mehr als ausgleichen kann. Ich hoffe in den USA wird es auch langsam wieder moderaterInsgesamt denke ich 2025 wird ein Übergangsjahr mit weiterhin starker Dividende, ab 2026 dann mehr Wachstum und höhere Rückführungen an die Aktionäre. Das eine Jahr halte ich auf jeden Fall noch aus