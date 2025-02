KI-Boom hilft Netzwerkausrüster Cisco - Aktie auf 25-Jahres-Hoch

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert vom KI-Boom. Im vergangenen Jahresviertel erreichten die Aufträge für Infrastruktur zum Betrieb Künstlicher Intelligenz 350 Millionen Dollar (337 Mio Euro), wie die Firma aus San Francisco am Mittwoch nach US-Börsenschluss bei der Vorlage aktueller Quartalszahlen mitteilte. Im gesamten ersten Geschäftshalbjahr seien es nahezu 700 Millionen Dollar gewesen. Der Ausblick für das laufende Quartal und das Jahr fiel überraschend gut aus. Der Pionier von Netzwerktechnik kündigte zudem an, weitere 15 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe lockerzumachen.

Das Papier des US-Konzerns kletterte am Donnerstag nach Handelsbeginn in New York um gut sechs Prozent auf 66,36 Dollar und notierte damit auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends. Cisco stellt vor allem Router und Switches für IT-Netzwerke und den Internetverkehr her.