Änderung im Board of Directors – Rücktritt des CEO und interne Ernennung des designierten CEO Sibanye-Stillwater PGM Investor day presentations available on the Group’s websiteJohannesburg, 13. Februar 2025: In Übereinstimmung mit Paragraph 3.59 der Börsenzulassungsvorschriften der JSE werden die Stakeholder der Sibanye-Stillwater (Ticker …