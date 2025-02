Spritpreise im Saarland erneut am niedrigsten / Tanken in mehreren ostdeutschen Bundesländern einige Cent teurer / Regionale Preisunterschiede von bis zu 7,4 Cent (FOTO) In keinem anderen Bundesland kann man derzeit so günstig tanken wie im Saarland. Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Spritpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, ist das kleinste deutsche Flächenland damit zum dritten Mal in Folge auch das …