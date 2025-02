JOICO KÜNDIGT KATE HUDSON ALS ERSTE GLOBALE PROMINENTE SPRECHERIN AN

Die Kampagne der Marke und die Partnerschaft mit Hudson werden im Februar 2025 beginnen und bis zum Ende des ersten Quartals 2026 andauern. Hudson wird in der Werbung für die Marke in allen digitalen Medien, einschließlich der sozialen Medien weltweit, sowie in der Print- und Ladenwerbung und im Merchandising für die nordamerikanischen Märkte der Marke prominent vertreten sein.

Das kreative Konzept für die Kampagne, die vor Ort in Südkalifornien mit Hudson gedreht wurde, macht sich ihre angeborene Verspieltheit zunutze. Mit dem Konzept "Joi Lessons with Kate Hudson" will die Marke "Joi finden" und dabei authentisch bleiben und einen lässigen Chic vermitteln. Die Kampagne wird einen Einblick in Hudsons Welt geben und zeigen, wie sie "joi" findet.

Die Kampagne rückt die alte Marke in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit vieler Heimkonsumenten, während sie gleichzeitig die professionelle Friseurgemeinschaft anspricht und die Unterstützung und das Engagement für ihr Hauptpublikum fortsetzt.

Die Kampagne und die Partnerschaft mit Hudson bieten von der Einführung neuer Produkte bis hin zu Heldenprodukten etwas für all diejenigen, die die Freude an gesundem Haar schenken.

Finden Sie Ihren joi unter joico.eu und folgen Sie Joico in den sozialen Medien, um alles über Joico und Kate Hudson zu erfahren.

Über Kate Hudson

Kate Hudson ist eine mit dem Golden Globe Award ausgezeichnete und für den Academy Award nominierte Schauspielerin, Sängerin/Songwriterin, Produzentin, Unternehmerin und Bestsellerautorin. Am bekanntesten ist sie für ihre Rollen in "Almost Famous", "How to Lose a Guy in 10 Days" und "Bride Wars", den sie auch produziert hat. Sie spielte an der Seite von Mark Wahlberg in "Deepwater Horizon", "Marshall" an der Seite von Chadwick Boseman und Sterling K. Brown und wurde für einen Golden Globe für ihre Leistung in "Music" nominiert. Sie spielte eine Nebenrolle an der Seite von Octavia Spencer in der Apple TV+ Serie "Truth Be Told" und die Hauptrolle in Ana Lily Amirpours Mystery-Thriller "Mona Lisa and the Blood Moon". Sie war Teil des All-Star-Ensembles des Welterfolgs "Glass Onion": A Knives Out Mystery", zu sehen auf Netflix. Kates von der Kritik hochgelobtes Debütalbum "Glorious" wurde im Mai 2024 veröffentlicht und die Deluxe Edition des Albums ist jetzt erhältlich. Sie wird die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Serie "Running Point" spielen, die im Februar Premiere hat. Ihre Leistung in Max Minghellas "Shell", der auf dem Toronto Film Festival seine Weltpremiere feierte, erhielt begeisterte Kritiken, und sie spielt die Hauptrolle neben Hugh Jackman in Craig Brewers kommendem Musical-Drama "Song Sung Blue" für Focus Features. Im Jahr 2013 war Kate Mitbegründerin von Fabletics, einer globalen Lifestyle-Marke, die sich auf Inklusivität und Gemeinschaft konzentriert. Sie baute ihr Wellness-Imperium weiter aus und brachte 2020 ihre neue Produktlinie INBLOOM auf den Markt, die ausschließlich aus natürlichen, ganzheitlichen Nahrungsergänzungsmitteln besteht. Kate wurde 2013 mit ihrem ersten Buch Pretty Happy zur New York Times-Bestsellerautorin: Healthy Ways to Love Your Body, das von HarperCollins/Dey Street Books veröffentlicht wurde, und ihr zweites Buch Pretty Fun: Eine lebenslange Tradition schaffen und feiern im Jahr 2017. Sie und ihr Bruder Oliver Hudson sind Gastgeber des Podcasts "Sibling Revelry", der auf iHeart Podcasts verfügbar ist. Zu ihren zahlreichen wohltätigen und humanitären Engagements gehören das MindUP-Programm der Hawn Foundation, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, Baby2Baby, Operation Smile und zahlreiche andere Organisationen. Besuchen Sie KateHudson.com für weitere Informationen.