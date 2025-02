BrandPilot AI tritt der Canadian Marketing Association bei; Ankündigung eines bevorstehenden Webinars zu AI-getriebenen Marketingstrategien

Toronto, Ontario – (13. Februar 2025) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF), ein führender Innovator im Bereich KI-gestützter Marketing- und Werbetechnologien, freut sich, seine Mitgliedschaft in der Canadian Marketing Association (CMA) bekannt zu geben. Diese Mitgliedschaft unterstreicht BrandPilot AI's Engagement für die Weiterentwicklung von Marketingpraktiken in Kanada durch fortschrittliche KI-Lösungen.