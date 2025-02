Marcel Scholz zeigt, wie Anfänger im Remote-Tele-Sales Fuß fassen (FOTO)

Potsdam (ots) - Seit Jahren bekommen wir es immer deutlicher zu spüren: Unsere

Lebenshaltungskosten steigen, während das Einkommen nur allzu oft stagniert.

Eine zweite Einkommensquelle erscheint als ideale Lösung - doch letztendlich

stellt sich für die meisten unter uns die Frage: Wie realistisch ist es

wirklich, ohne Vorkenntnisse im digitalen Vertrieb erfolgreich zu sein?



Ob finanzielle Sicherheit, mehr Unabhängigkeit oder die Erfüllung persönlicher

Träume - immer mehr Berufstätige suchen nach einer lukrativen

Nebenbeschäftigung. Dabei eröffnet die Digitalisierung völlig neue

Möglichkeiten: Remote-Tele-Sales ist ein Bereich, in dem auch absolute

Quereinsteiger ohne Vertriebserfahrung erfolgreich durchstarten können. Dennoch

stehen viele Interessenten einer entsprechenden Tätigkeit eher skeptisch

entgegen. "Ich kann die Zurückhaltung zwar verstehen. Wer sich aber jetzt nicht

mit den richtigen Strategien auseinandersetzt, läuft Gefahr, Chancen auf

finanzielle Freiheit ungenutzt verstreichen zu lassen", mahnt Marcel Scholz.

"Statt sich langfristig von steigenden Kosten und stagnierenden Gehältern

ausbremsen zu lassen, kann der richtige Schritt in die digitale Vertriebswelt

das Ruder herumreißen."





Genau hier setzt Marcel Scholz mit seinem Coaching-Programm an: Als Experte fürRemote-Tele-Sales vermittelt er praxisnahes Wissen, mit dem Berufstätigedigitale Dienstleistungen erfolgreich vermarkten können - selbst wenn sie einenvollen Arbeitsalltag haben. "Oft fehlt es nicht an Fähigkeiten, sondern an derrichtigen Anleitung", erklärt der Vertriebsexperte hierzu. "Mit klarenStrategien und professioneller Unterstützung kann jeder lernen, erfolgreich zuverkaufen." Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung hat er eine Methodeentwickelt, die nicht nur effiziente Verkaufsprozesse aufzeigt, sondern denTeilnehmern auch die notwendige Sicherheit gibt, diese direkt anzuwenden. Vonder Identifikation lukrativer Dienstleistungen bis zur Durchführungerfolgreicher Verkaufsgespräche bietet das Programm alle Werkzeuge für einenschnellen und nachhaltigen Einstieg in den digitalen Vertrieb.Mit durchdachter Struktur zum Erfolg: Wie Marcel Scholz Quereinsteiger auf denVertrieb vorbereitetDas Coaching-Programm von Marcel Scholz ist gezielt darauf ausgelegt, Anfängersystematisch in die Welt des digitalen Vertriebs einzuführen. Ein wichtigerBestandteil hierbei ist ein 17-stündiger Videokurs, der alle relevanten Themenvon der Kundengewinnung bis zum perfekten Verkaufsgespräch abdeckt. Dabei bleibtes aber nicht nur bei reiner Theorie: Die Teilnehmer erhalten zudem einen