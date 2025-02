Delivery Hero - Aktie im Rampenlicht - 13.02.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Delivery Hero in den letzten drei Monaten Verluste von -29,69 % verkraften.

Mit einer Performance von +11,00 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,62 % geändert.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will im laufenden Jahr beim operativen Gewinn bestenfalls die Milliardenmarke knacken. Wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Berlin mitteilte, soll das um …

