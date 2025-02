„Three Meals, Four Seasons" ist zurück mit der zweiten Staffel

Der duftende Milchtee in der Gasse am frühen Morgen, das dampfende Hühnchen auf dem großen Teller am Abend... Bei einem Spaziergang durch dieses magische Land gibt es überall von der Natur und der Zeit gebraute Köstlichkeiten. Die Küche von Xinjiang ist mehr als nur eine Ansammlung von Zutaten. Als florierende Region mit vielen Geschäftsleuten und Reisenden wandern häufig verschiedene ethnische Gruppen ein. In der riesigen Region Xinjiang hat die Reise von Süden nach Norden auf der Seidenstraße der Küche eine einzigartige Seele verliehen.

Von Chengdu bis Yibin findet in Sichuan ein wahres Fest der Sinne und des Geschmacks statt. Die Moderatoren Sa Beining und Ma Fanshu bilden zusammen mit der Schriftstellerin Alai, den Gästen Wu Zun und Zhang Xinyi, dem Gelehrten für Esskultur Mou Zhenli und dem Koch Lin Shuwei eine Geschmacksfindungsgruppe und nehmen Sie mit auf eine Geschmacksfindungsreise durch Sichuan voller würziger und frischer Aromen!

Wenn wir durch die engen Gassen von Chengdu oder die Uferwege von Yibin schlendern, steigt uns der köstliche Geruch von über Feuer zubereitetem Essen in die Nase. Die Küche von Jianghu ist im Volk verwurzelt, die Küche von Dahebang profitiert von den Gaben der Flüsse, in Sichuan bereitet man das beliebte zweimal gekochte Schweinefleisch zu ... eine nach der anderen erfreuen die Köstlichkeiten die Geschmacksknospen und lassen die Menschen im würzigen und erquickenden Aroma die Schönheit des Lebens spüren. In dieser alten und lebendigen Region ist jedes Gericht ein Geschenk der Berge und Flüsse von Shu und trägt all die Leidenschaft und Weisheit der Menschen von Sichuan in sich.

Jeden Sonntag um 20.00 Uhr freut sich CCTV-1, wenn Sie „Three Meals, Four Seasons" einschalten.

