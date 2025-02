Habeck, Northvolt und die Heizung – So geht grüne Zuversicht

Ja, sagt die Bundesregierung, nein die Opposition. Mit Zuversicht abgebügelt.

Auf die Antwort abgestellter Atomkraftwerke, dann quasi das sogenannte Heizungsgesetz. Die verstärkte Nutzung von Strom via Wärmepumpe als Heizung würde massiv das Stromnetz belasten, besonders, wenn gleichzeitig mehr Elektroautos auf den Straßen wären. Gut, es gibt keine Ladeinfrastruktur, also auch kein Problem damit. Und die Kosten für den Neueinbau, können die Vermieter ja auf die Mieter umlegen. Also auch kein Problem. Was sagt der Minister: Das Gesetz wurde nur schlecht kommuniziert. Mit Zuversicht abgebügelt.

Die Northvolt-Pleite: 620 Millionen Euro in Wandelanleihen ausgegeben. Hochrisikoreich, da der Steuerzahler im Falle einer Pleite haften muss, die jetzt eingetreten ist. Hätte das Wirtschaftsministerium von der bevorstehenden Northvolt-Pleite wissen können, bevor sie im Oktober 2023 ausgegeben wurden?

- Bereits im November 2022 berichtete die britische Financial Times über Produktionsprobleme und Verzögerungen bei Northvolt. Das Werk in Skellefteå, Schweden, erreichte nicht die geplanten Produktionsziele. Statt der angestrebten 16 Gigawattstunden lag die tatsächliche Produktion im Jahr 2023 bei weniger als einer Gigawattstunde

- Im Dezember 2023 berichtete die schwedische Zeitung Dagens Industri, dass Northvolt einen Nettoverlust von etwa 1 Milliarde US-Dollar verzeichne

Das Bundeswirtschaftsministerium hat das entsprechende Prüfungs-Gutachten dazu als geheim eingestuft. Auch: Mit Zuversicht abgebügelt.

Jetzt die 128 Plagiatsvorwürfe gegen Habecks Doktorarbeit: "Geistesgrößen im Original gelesen zu haben, während er seine Quellen aus den Arbeiten anderer Wissenschaftler nur abgeschrieben hat," lautet der Vorwurf, den Plagiatsjäger Stefan Weber der Dissertation macht. Dies sei "unwissenschaftlich und unehrlich," sagte er gegenüber der WELT.

Mag es Schlampigkeit gewesen sein, oder die Unlust, tatsächlich die zitierten Autoren zu lesen. Habeck hat die Vorwürfe als inhaltslos bezeichnet und damit seien sie in der Sache erledigt. Mit Zuversicht abgebügelt.

Zu oft haben die Entscheidungen mehr Fragen, als Antworten geliefert. Aber hinter dieser Zuversicht, kann der Wähler sein Kreuz machen: nämlich Abhaken.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

