Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 02-2025

Liebe Leserinnen und Leser,

Aktie der Woche

Goldshore Resources liefert beeindruckende Bohrergebnisse

Goldshore Resources gab kürzlich die ersten Untersuchungsergebnisse seines 15.000 Meter langen Bohrprogramms auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten Ontarios, Kanada, bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 79,0 Meter mit 1,28 g/t Gold ab einer Tiefe von 27 Metern. Damit konnte das Hauptziel des Winterbohrprogramms, dem aktuellen Ressourcenmodell weitere Unzen hinzuzufügen, indem die Mineralisierung in den obersten 100 bis 200 Metern ab der Oberfläche innerhalb des konzeptionellen Tagebaus erweitert wird, erreicht werden.

News: Goldshore durchschneidet 79,0 m mit 1,28 g/t Au auf der Südwestlichen Zone der Moss-Lagerstätte und erweitert Mineralisierung des aktuellen Ressourcenmodells in den obersten 100 Meter ab Oberfläche

Unternehmensnews

Aurania Resources will Umweltverträglichkeitsprüfung für Strandprojekte auf Korsika

Aurania Resources hat vor wenigen Tagen ein französisches Umwelttechnikunternehmen mit der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsstudie an den Stränden Nonza und Albo auf Korsika beauftragt. Die Auswirkungsstudie ist ein Teil des Nickel-Strand-Placer-Projekts an den Stränden von Nonza und Albo. Ziel der Studie ist es, die terrestrische und marine Umwelt der Strände zu bewerten, mögliche Auswirkungen der geplanten Aktivitäten des Unternehmens zu identifizieren und Lösungen zu finden und vorzuschlagen, um diese gegebenenfalls zu beseitigen oder zu mildern.

News: Aurania Resources gibt Umweltverträglichkeitsstudie in Korsika in Auftrag

Calibre Mining überschreitet Millionen-Unzen-Förderung und weist neue Ressource aus

Calibre Mining berichtete vor kurzem, dass man mit der Produktion der einmillionsten Unze Gold in Nicaragua einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat. Weiterhin konnte das Unternehmen eine erste Mineralressourcenschätzung für die zu Goldlagerstätte Talavera bekanntgeben, die in der Vergangenheit 800.000 Unzen Gold produziert hat und lediglich drei Kilometer von der Mühle Limon entfernt liegt. Die Mineralressource umfasst 3.847.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit durchschnittlich 5,09 g/t Gold, was 630.000 Unzen Gold ergibt.

News: Calibre fördert in Nicaragua 1 Millionste Unze Gold und deklariert eine erste Mineralressource in Talavera, 3 Kilometer von der Limon-Mühle entfernt

Gold Royalty mit Rekordumsatz in 2024 und prognostiziertem Umsatzplus für 2025

Für das gesamte Jahr 2024 stiegen die Gesamteinnahmen, die Erlöse aus Grundstücksverträgen und die Zinsen gegenüber 2023 um 146% auf einen Rekordwert von 12,8 Millionen US-Dollar, was 5.462 GEOs entspricht. Gold Royalty erwartet derzeit für 2025 ein weiteres starkes Umsatzwachstum, da die Produktion in mehreren Royalty-Betrieben weiter ansteigen wird.

News: Gold Royalty erzielt Rekordumsatz im Jahr 2024

MAG Silver steigert Förderung und gibt positiven Ausblick

MAG Silver vermeldete für das gesamte Jahr eine Förderung von 18,6 Millionen Unzen Silber und 39.029 Unzen Gold, was einer Steigerung von 10,5% bzw. 6,3% gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Wie der Partner Fresnillo mitteilte, wird die reine Silberproduktion bei Juanicipio 2025 voraussichtlich zwischen 14,7 Millionen und 16,7 Millionen Unzen liegen.

News: MAG gibt viertes Quartal und Produktion 2024 aus Juanicipio bekannt sowie erste Produktionsprognose für 2025

Skeena Gold & Silver steigt bei TDG Gold ein

Skeena Gold & Silver gab vor kurzem eine strategische Investition in TDG Gold Corp. bekannt, um das Projekt Greater Shasta-Newberry im Bezirk Toodoggone in British Columbia, Kanada, voranzutreiben. Das Projekt Greater Shasta liegt an der Grenze der jüngsten Entdeckung von Freeport-McMoRan Inc. und Amarc Resources Ltd. auf ihrem neuen Gold-Silber-Kupfer-Ziel AuRORA", direkt neben demselben mineralisierten Trend. Nach Abschluss wird Skeena 22.000.000 TDG-Stammaktien im Austausch für den Verkauf des Grundstücks Sofia und die Zahlung von 7.000.000 CA$ erworben haben.

News: Skeena Gold & Silver kündigt Investition in TDG Gold Corp an

U.S. GoldMining begrüßt Mining-Dekret von Präsident Trump

U.S. GoldMining begrüßte jüngst die Executive Order "Unleashing Alaska's Extraordinary Resource Potential", die vom Präsidenten der Vereinigten Staaten am 20. Januar 2025 unterzeichnet wurde. U.S. GoldMining ist der Ansicht, dass diese weitreichende Initiative das Potenzial hat, der Bergbauindustrie und dem Bundesstaat Alaska durch die Förderung neuer Investitionen, die Vereinfachung des Genehmigungsverfahrens für die Ressourcenerschließung und letztendlich durch ein bedeutendes Wirtschaftswachstum in Alaska erheblich zu nutzen.

News: U.S. GoldMining begrüßt Präsidialerlass zur Freisetzung von Alaskas außerordentlichem Ressourcenpotenzial

Vizsla Silver arbeitet fieberhaft an Machbarkeitsstudie

Vizsla Silver veröffentlichte kürzlich seine Pläne für 2025. Im Mittelpunkt wird dabei die Fertigstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie stehen. Weiterhin plant man Bohrungen über mehr als 37.000 Meter sowie mehrere parallellaufende Studien zur Unterstützung der Machbarkeitsstudie.

News: Vizsla Silver gibt Jahresrückblick 2024 und Ausblick 2025

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

