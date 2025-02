Globale Aktienmärkte im Aufwind: DAX und MDAX führen die Rally an!

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX zeigt mit einem Anstieg von 1,32% auf 22.590,63 Punkte eine solide Performance. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,51% auf 27.729,35 Punkte zulegt. Der SDAX kann ebenfalls ein Plus verzeichnen, wenn auch moderater, mit einem Anstieg von 0,19% auf 14.782,86 Punkte. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, zeigt mit einem leichten Plus von 0,14% auf 3.856,00 Punkte eine eher verhaltene Entwicklung. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind die Märkte im grünen Bereich. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,29% und erreicht 44.477,86 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Zuwachs von 0,56% und steht bei 6.085,36 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Marktbewegungen eine positive Tendenz, wobei insbesondere der MDAX und der DAX in Deutschland sowie der S&P 500 in den USA hervorstechen.Die Technologiewerte im TecDAX bleiben hingegen etwas hinter den anderen Indizes zurück.Siemens führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 7.26% an, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit 6.51% und BASF, das um 5.59% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Im Gegensatz dazu verzeichneten RWE einen Rückgang von -0.14%, Deutsche Bank fiel um -0.23% und Deutsche Telekom musste einen Verlust von -1.55% hinnehmen. Die DAX-Flopwerte stehen somit im klaren Gegensatz zu den Topwerten.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 13.03% hervor, gefolgt von Wacker Chemie mit 7.59% und Carl Zeiss Meditec, das um 6.35% zulegte. Diese Werte zeigen eine bemerkenswerte Stärke im Vergleich zu den MDAX-Flopwerten.Rational verzeichnete einen Rückgang von -1.08%, während Redcare Pharmacy um -2.56% fiel und K+S mit einem Minus von -3.14% abschloss. Diese Flopwerte stehen im krassen Gegensatz zu den starken MDAX-Topwerten.Im SDAX führt STO mit einem Anstieg von 7.47%, gefolgt von Stabilus mit 6.16% und Heidelberger Druckmaschinen, die um 4.81% zulegten. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten im SDAX.Verbio fiel um -5.29%, KWS SAAT musste einen Rückgang von -8.81% hinnehmen und Douglas verzeichnete einen dramatischen Verlust von -15.37%. Diese Flopwerte stehen im starken Kontrast zu den SDAX-Topwerten.Im TecDAX zeigt Carl Zeiss Meditec mit 6.35% eine starke Performance, gefolgt von Evotec mit 3.29% und Jenoptik, das um 2.83% zulegte. Diese Werte sind deutlich stärker als die TecDAX-Flopwerte.Deutsche Telekom fiel um -1.55%, Eckert & Ziegler um -2.63% und IONOS Group musste einen Rückgang von -3.35% hinnehmen. Diese Flopwerte stehen im Gegensatz zu den TecDAX-Topwerten.Im Dow Jones führt Cisco Systems mit einem Anstieg von 4.93%, gefolgt von NVIDIA mit 3.66% und Apple, das um 1.58% zulegte. Diese Werte zeigen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den Flopwerten im Dow Jones.Merck & Co fiel um -0.39%, 3M verzeichnete einen Rückgang von -0.62% und Goldman Sachs Group musste einen Verlust von -0.64% hinnehmen. Diese Flopwerte stehen im Gegensatz zu den starken Dow Jones-Topwerten.Im S&P 500 sticht MGM Resorts mit einem Anstieg von 15.77% hervor, gefolgt von GE Healthcare Technologies mit 9.01% und Intel, das um 8.30% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im Vergleich zu den Flopwerten.Howmet Aerospace fiel um -3.56%, Delta Air Lines (DE) verzeichnete einen Rückgang von -3.74% und United Airlines Holdings musste einen Verlust von -4.52% hinnehmen. Diese Flopwerte stehen im krassen Gegensatz zu den S&P 500-Topwerten.