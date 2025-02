Deutliche Kursgewinne

Für Verunsicherung sorgt erneut die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Er will im Tagesverlauf neue Maßnahmen ankündigen. Laut einem Bericht des Fernsehsenders CNBC sollen sie aber erst einige Monate später in Kraft treten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,55 Prozent auf 108,87 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,54 Prozent.

In den USA zeigt sich der Arbeitsmarkt weiter robust. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gefallen. Auch die im Januar stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreisen sprechen gegen baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Die Teuerung hat sich zuletzt als hartnäckig erwiesen. Weitere Leitzinssenkungen werden von Ökonomen daher erst zum Jahresende erwartet./jsl/he