Aktien Wien Schluss ATX legt deutlich zu - Hoffnung auf Frieden treibt an Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag deutlich höher aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 1,56 Prozent auf 4.026,73 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend deutlich nach oben. Die Aussicht auf …