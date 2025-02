DAX-Rekord, Rheinmetall und Auto-Rallye

FR: Herr Walter, der DAX hat erstmals die Marke von 22.500 Punkten überschritten. Welche Faktoren treiben den deutschen Leitindex an?

Vanyo Walter / Robomarkets: Die Märkte reagieren vor allem auf die wachsende Hoffnung auf einen Waffenstillstand in der Ukraine. Diese Aussicht hat die Risikobereitschaft der Anleger gestärkt, während gleichzeitig die Sorgen über mögliche US-Importzölle in den Hintergrund treten. Zudem sind europäische Aktien im internationalen Vergleich immer noch attraktiv bewertet, was weiteres Aufwärtspotenzial bietet.

FR: Siemens gehört aktuell zu den Top-Gewinnern im DAX. Was steckt hinter der starken Kursentwicklung?

Walter: Siemens hat mit starken Zahlen überzeugt, und insbesondere der Bereich Automatisierung erlebt ein Comeback. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Digitalisierung der Industrie und dem Trend zur intelligenten Fertigung. Die Rekordnotierungen zeigen, dass Anleger großes Vertrauen in die Wachstumsstrategie von Siemens haben.

FR: Die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall und Hensoldt haben nach einem Kurssturz schnell wieder zugelegt. Womit hängt das zusammen?

Walter: Der Markt reagierte zunächst panisch auf die Annäherung zwischen Trump und Putin, was Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs weckte. Doch schnell wurde klar, dass Europa – unabhängig von einem möglichen Frieden – massiv in seine Verteidigungsfähigkeit investieren muss. Deshalb erholten sich Rüstungswerte rasch, und langfristig bleiben die Geschäftsaussichten für die Branche positiv.

FR: Auch Auto-Aktien haben kurzfristig einen starken Lauf.

Walter: Die Aussicht, dass Donald Trump für die Automobilindustrie Ausnahmen von seinen geplanten US-Zöllen gewähren könnte, hat die Stimmung in der Branche deutlich verbessert. Deutsche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes hätten unter hohen Importzöllen stark gelitten, daher ist diese Entwicklung für die Aktien ein echter Befreiungsschlag.

FR: Ist der jüngste DAX-Anstieg nachhaltig, oder droht eine Korrektur?

Walter: Die Rally basiert auf realen positiven Impulsen, doch die Geschwindigkeit des Anstiegs birgt auch Risiken. Sollten sich Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Ukraine-Kriegs oder auf Zollausnahmen als verfrüht erweisen, könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen. Kurzfristig ist eine Konsolidierung möglich, doch langfristig bleibt das europäische Marktumfeld attraktiv.

FR: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Walter.

Walter: Sehr gerne!