DXC unterstützt Europäische Weltraumorganisation beim Start von GenAI-Agenten

Die ESA ist eine zwischenstaatliche Organisation, die internationale Kooperationen eingeht und die europäische Industrie und Wirtschaft durch Raumfahrttechnologie und -forschung fördert.

Die neue Plattform, die auf NVIDIA läuft und von DXC entwickelt und gebaut wurde, basiert auf generativer KI von Mistral AI – einem französischen Start-up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung großer Sprachmodelle (LLMs) spezialisiert hat. Dieses Pionierprojekt wurde initiiert von Francois Margottin, Head of Application Services bei der ESA. Die Plattform mit dem Namen „ASK ESA" wird der Agentur ermöglichen, effizient auf große Mengen von Dokumenten und Daten zuzugreifen.

„Durch die Zusammenarbeit mit DXC und die Anwendung agiler Methoden haben wir uns schnell von einem Prototypexperiment zur Produktionsreife einer robusten und skalierbaren Lösung entwickelt", kommentiert Charles Antoine Poncet, IT Portfolio Manager and AI Leader bei der ESA.

ASK ESA ist eine modulare Plattform, die es der ESA ermöglicht, schnell KI-Anwendungen und -Modelle in jeder Abteilung zu erstellen und einzusetzen. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie den KI- und Datenrichtlinien der ESA entspricht. Sie bietet Skalierbarkeit und strengen Datenschutz und hilft der ESA, den Nutzen der KI in einer hochsicheren privaten Umgebung zu maximieren.

„Indem wir KI nutzen, um das Potenzial von Daten in sicheren privaten Umgebungen zu erschließen, helfen wir Unternehmen und Regierungsorganisationen rund um die Welt, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Agilität zu steigern", erklärt Howard Boville, DXC President, Consulting and Engineering Services – Powered by AI. „In Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation haben wir eine leistungsstarke Plattform entwickelt, mit der sie in kurzer Zeit praktische KI-Lösungen entwickeln können, die einen messbaren Mehrwert liefern."

Die neue Vereinbarung baut auf einer 15-jährigen Partnerschaft zwischen der ESA und DXC auf.

