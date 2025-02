SealingTech erhöht die globale Sicherheit durch neue Zusammenarbeit in Polen

Das US-Handelsministerium und die US-Botschaft in Warschau werden in den kommenden Monaten eine Unternehmenspräsentation für SealingTech und MAW Telecom veranstalten, um dazu beizutragen, das Bewusstsein für die umfassenden defensiven Lösungen im Bereich der Cybersicherheit und die Mission der Unternehmen zu schärfen, eine gemeinsame Front und gemeinsame Fähigkeiten zur Verbesserung der globalen Sicherheit und Interoperabilität zu schaffen.

„Diese Zusammenarbeit mit MAW Telecom unterstreicht die starke und stetige bilaterale Kooperation zwischen den Vereinigten Staaten und Polen. Mit unseren einsatzfähigen Cyber-Fly-Away-Kits verfügen die Cyberschutzteams und die USA über eine gemeinsame Front und gemeinsame Fähigkeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen. Das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengung besteht darin, die Verteidigungsfähigkeiten Polens zu erweitern und die Ukraine bei ihren Wiederaufbaubemühungen zu unterstützen. Außerdem wird dadurch das Engagement von SealingTech bei der Stärkung der Interoperabilität, Einsatzbereitschaft und Modernisierung unserer internationalen Verbündeten untermauert", so Wade Saunders, internationaler Vertriebsleiter bei SealingTech.

Marek Wośko, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von MAW Telecom, erklärt: „Wir könnten nicht zufriedener angesichts der Bedeutung dieser Initiative für unser gesamtes Angebotsspektrum sein. Dank der Kombination aus der Erfahrung von SealingTech im Bereich leichter, modularer Server mit kleinem Formfaktor und unserer Expertise in den Bereichen Landesverteidigung und innere Sicherheit entsteht ein hervorragendes Team im Cyberbereich."

Informationen zu Sealing Technologies

Sealing Technologies, ein Unternehmen der Parsons Corporation (NYSE: PSN), ist nach wie vor ein zuverlässiger Partner bei der Bereitstellung leistungsstarker Edge-Computing-Hardware und Lösungen im Bereich Cybersicherheit zum Schutz der Regierung und privater Unternehmen. Das von Veteranen gegründete Unternehmen SealingTech nutzt seine umfassende Erfahrung und sein Wissen im Bereich des Cyberspace, um innovative Forschungs-, Entwicklungs- und Integrationsdienstleistungen bereitzustellen, die die USA und ihre Verbündeten unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sealingtech.com.

Informationen zu MAW Telecom

MAW Telecom International S.A. arbeitet mit den staatlichen Sicherheitsbehörden (Landesverteidigung, innere Sicherheit), der Zentralregierung und der lokalen Verwaltung sowie mit Organisationen der zivilen Luftfahrt zusammen. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen IT, Cybersicherheit, Flughafensicherheit und anderen flughafenbezogenen Systemen und Technologien an. Darüber hinaus bietet es Lösungen in den Bereichen Funkkommunikation, elektronische Kriegsführung, Technik und Logistik an. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.maw.pl

