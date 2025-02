Dax-Wunder, die Inflation steigt, Trump-Zölle kommen: alles bullish!

Der Dax steigt und steigt (warum eigentlich?), und das obwohl die Inflation weiter nach oben geht (heute US-Erzeugerpreise wie gestern die CPI-Daten höher) und Trump heute die "reziproken" Zölle verkünden wird. Dennoch steigen auch die US-Aktienindizes, vor allem weil die Trump wohl erst ab dem 01.April gelten werden. Die Wall Street greift derzeit nach jedem Hoffnungs-Strohhalm - so etwa auch bei den "heissen" US-Erzeugerpreisen. Wie lange geht das noch gut? Diese Frage gilt besonders für den Dax, der in einer Art Crack-Up-Boom nach oben explodiert, obwohl die Lage auch der Dax-Konzerne alles andere als besser wird (Entlassungen bei Porsche etc.). Das Eis, auf dem die Aktienmärkte wandeln, wird dünner..

