Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 13.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +21,43 % verbuchen.

Mit einer Performance von +7,95 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,87 % geändert.

Höhere Ausgaben in die Verteidigung könnten Europas Wirtschaft einer Studie zufolge spürbar ankurbeln, ohne dass es in anderen Bereichen des Staatshaushaltes allzu eng wird. Sollten die EU-Staaten nicht nur zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in …

Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine und starke Geschäftszahlen von Siemens haben den Dax am Donnerstag erstmals über die Marke von 22.600 Punkte getrieben. Das Rekordhoch steht nun bei knapp 22.625 Zählern. Zum Handelsende gewann …

Top- und Flop-Aktien am 13.02.2025 im DAX.