EDF und TAQA Geothermal unterzeichnen richtungsweisende Absichtserklärung zur Förderung der Geothermie in Saudi-Arabien

RIAD, Saudi-Arabien, 13. Februar 2025 /PRNewswire/ -- EDF Saudi Arabia und die TAQA Geothermal Energy Company haben eine strategische Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um bei geothermischen Energietechnologien, einschließlich Stromerzeugung und HVAC-Anwendungen sowie Druckluftspeicherkraftwerken, in Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarung wurde während der dritten Ausgabe des PIF Private Sector Forum im King Abdul Aziz International Conference Center in Riad, Saudi-Arabien, formalisiert.

Die Absichtserklärung wurde von Omar Aldaweesh, Geschäftsführer von EDF Saudi Arabia, und Meshary Al-Ayed, Geschäftsführer von TAQA Geothermal Energy Company, unterzeichnet und bekräftigt das Engagement beider Unternehmen für die Förderung innovativer und kohlenstofffreier Energietechnologien im Königreich.