Trump hat letztes Wort bei Ukraine-Verhandlung

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will die von ihm genannten Rahmenbedingungen für einen möglichen Friedensdeal im Ukraine-Krieg nicht als final verstanden wissen. Bei den Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges habe Präsident Donald Trump das letzte Wort für die US-Seite, sagte Hegseth nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus den Nato-Staaten in Brüssel auf die Frage, warum die USA keine Nato-Friedenstruppe in der Ukraine wollten. "Diese Verhandlungen werden von Präsident Trump geführt. Alles ist auf dem Tisch."

Allein Trump entscheide am Ende über die Bedingungen der USA, betonte der Pentagon-Chef. "Auf keinen Fall bedeutet irgendwas von dem, was ich hier sage (...), dass wir den Oberbefehlshaber in seinen Verhandlungen einschränken", sagte er. "Er hat alle Karten in der Hand."