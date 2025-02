Klare Gewinne - Trump bringt Zölle auf den Weg

-Kapitalvernichter- schrieb 07.02.25, 11:08

Wie von KritikerUlf treffend angemerkt, sollte man beim Investieren gewisse Regeln und Grundsätze beachten und möglichst natürlich auch konsequent einhalten.

Hierzu zählen auch die von ihm verlinkten sieben Todsünden, anbei nochmals der entsprechende Link:

https://arvy.ch/de/die-sieben-todsuenden-des-investierens-und-wie-du-sie-vermeidest/



In Bezug auf das kürzlich getätigte Investment in AES halte ich den Kauf für keine Todsünde - nach eigener, persönlicher Einschätzung, welche ich hier gerne anhand der 7 gelisteten Todsünden abarbeiten möchte (auch zwecks Eigenanalyse!):

1. Es wurde kein Verkauf getätigt, sondern das Kapital stammt aus meinem Cash-Bestand. Eine regelmäßige (Neu-)Bewertung aller Positionen erfolgt fortlaufend. Meine Bewertung muss mit anderen selbstredend aber nicht (zwingend) übereinstimmen!

2. Auf einen Crash warten macht tatsächlich keinen Sinn. Viele Marktteilnehmer warten schon seit Monaten oder Jahren auf einen Crash und die Kurse stiegen ungehemmt weiter (natürlich nicht bei allen Einzeltiteln). Die Kaufentscheidung für AES fiel zudem anhand der aktuellen - mir zugänglichen - Informationen und Zahlen. Das Chance-Risiko-Verhältnis beurteile ich persönlich positiv.

3. Grundsätzlich hofft man doch bei jedem Kauf einer Aktie auf (langfristig) größtmögliche Erfolge. Bezüglich AES hechel ich aber keinem Trend oder aktuellem Hype hinterher, sondern möchte mein Portfolio etwas ergänzen und ausweiten. Das Risiko für mögliche Kurs- und letztlich auch tatsächliche Kapitalverluste ist - wie immer - einkalkuliert.

4. Meine Emotionen halte ich weitestgehend zurück und agiere hier bewusst und zielgerichtet. Allerdings gelingt es mir natürlich auch nicht immer hundertprozentig sämtliche Emotionen auszuknipsen. Wäre ja auch etwas seltsam, wenn man sich über (Buch-)Gewinne oder Verluste gar nicht freut oder auch mal frustriert ist.

5. Wie mittlerweile den meisten Thread-Lesern bekannt sein sollte, fällt der Handel in meinem Aktiendepot sehr überschaubar aus. Es erfolgen regelmäßig (Nach-)Käufe und Verkäufe gibt es in der Regel keine. Die Transaktionskosten im Depot sind daher sehr gering.

6. Investiert wird nur mit dem eigenen Geld - aus Ersparnissen und durch das Re-Investieren der Dividenden. Einen Kredit habe ich in meinem ganzen Leben bisher noch nie gebraucht und das wird vermutlich auch so bleiben!

7. Ganz ohne Tipps, Tricks oder anderweitige Empfehlungen usw. geht es meiner Meinung nach auch nicht immer. Denn ganz ohne irgendwelche Beiträge, Empfehlungen, Werbeanzeigen oder was es noch so alles gibt, würde man die ein oder andere interessante Möglichkeit (nicht nur in Bezug auf Aktien-Investments) gar nicht entdecken. Klar ist aber, dass man Empfehlungen jeglicher Art nicht blindlings folgen darf, sondern man sollte die Informationen prüfen und sich noch andere Quellen hinzuziehen. Letztendlich ist Jeder für seine getroffenen Entscheidungen selbst verantwortlich und trägt im Anschluss auch alle weiteren Konsequenzen. Das muss man sich in jedem Fall immer bewusst machen!



Wer sich bezüglich AES weiter informieren möchte, dem sei in erster Linie die Unternehmensseite ans Herz gelegt:

https://www.aes.com/investors



Das Unternehmen präsentiert zudem am 28.02.25 seine Ergebnisse zum 4. Quartal sowie dem Gesamtjahr 2024.



Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg - egal ob mit oder ohne AES-Beteiligung!