Tuya Smart kündigt die Integration des großen Modells von Mistral AI an, um die KI-Hardware-Innovation in Europa zu beschleunigen NEW YORK, 13. Februar 2025 /PRNewswire/ - Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), ein globaler Anbieter von Cloud-Plattformen, gab heute offiziell die Integration von Le Chat, dem neuesten KI-Modell von Mistral AI, in die Tuya Cloud Developer Platform …