Das saudische Finanzministerium und der IWF bereiten den Start der AlUla Conference for Emerging Market Economies vor

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Die AlUla Conference for Emerging Market

Economies, die gemeinsam vom saudischen Finanzministerium und dem

Internationalen Währungsfonds (IWF) organisiert wird, beginnt nächste Woche am

16. und 17. Februar 2025 in AlUla, Königreich Saudi-Arabien. Die jährliche

hochrangige Veranstaltung ist eine bedeutende globale Plattform, die darauf

abzielt, den Dialog und die Zusammenarbeit in Bezug auf die wirtschaftlichen

Herausforderungen, mit denen Schwellenländer im Kontext des strukturellen

Wandels der Weltwirtschaft konfrontiert sind, zu fördern, indem

Entscheidungsträger, renommierte Wirtschaftswissenschaftler und Experten aus der

ganzen Welt zusammengebracht werden.



Seine Exzellenz, der saudische Finanzminister Mohammed Aljadaan, sagte, die

Konferenz sei eine einzigartige Plattform für den Wissensaustausch, die

fundierte Entscheidungen fördere und politische Diskussionen vorantreibe. Sie

wird Gelegenheit bieten, sich über regionale und globale wirtschaftliche

Entwicklungen auszutauschen und politische Maßnahmen und Reformen zu erörtern,

die Wohlstand und Widerstandsfähigkeit fördern sollen. Dies unterstreicht die

starke Partnerschaft des Königreichs mit dem IWF und kommt weniger als ein Jahr,

nachdem der IWF sein Regionalbüro in Riad eröffnet hat, um die Volkswirtschaften

der Region durch technische Hilfe zu unterstützen, die zur Erreichung einer

nachhaltigen Entwicklung für diese Länder beiträgt.







Herausforderungen diskutiert werden, mit denen Schwellen- und Entwicklungsländer

konfrontiert sind, darunter das schleppende Wachstum, der eingeschränkte

finanzielle Spielraum und der steigende Finanzierungsbedarf bei gleichzeitig

hoher Staatsverschuldung. Sie wird dazu beitragen, wirksame Lösungen zur

Bewältigung dieser Herausforderungen zu finden. Darüber hinaus sagte er, dass

die Konferenz Möglichkeiten für aufstrebende Märkte und Entwicklungsländer

aufzeigen würde, um die Zusammenarbeit zu verbessern und ihr Wirtschaftswachstum

und ihre Widerstandsfähigkeit zu steigern.



Ihre Exzellenz, die geschäftsführende Direktorin des IWF, Dr. Kristalina

Georgieva, sagte: "Die erste AlUla Conference for Emerging Market Economies

findet zu einer Zeit bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen statt. Die

Konferenz bietet eine wichtige Plattform, um politische Entscheidungsträger, den

Privatsektor und wichtige Interessengruppen zusammenzubringen und zu erörtern,

wie Schwellenländer die Chancen dieser wirtschaftlichen Transformationen nutzen,

ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern und ein starkes, vom Privatsektor getragenes

Wachstum erzielen können.



Die gemeinsame Konferenz spiegelt die sich vertiefende Partnerschaft zwischen

Saudi-Arabien und dem IWF wider, in dem Minister Aljadaan den Vorsitz des

Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC) innehat. Diese

Partnerschaft basiert auf dem gemeinsamen Ziel, dynamische und widerstandsfähige

Volkswirtschaften aufzubauen". fügte Dr. Georgieva hinzu.



Die Konferenz wird mehrere wichtige Sitzungen und Themen umfassen, darunter die

Geld- und Fiskalpolitik in Bezug auf Schwellen- und Entwicklungsländer, die

Bedeutung dieser Politik für die makroökonomische und finanzielle Stabilität

sowie innovative Lösungen für das Staatsschuldenmanagement. Sie wird sich auch

mit der Rolle der modernen Technologie und der künstlichen Intelligenz bei der

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung befassen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2619814/Ministry_Of_Finance_Logo.jpg



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/2619813/5167096/AlUla_Conference_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-saudische-fi

nanzministerium-und-der-iwf-bereiten-den-start-der-alula-conference-for-emerging

-market-economies-vor-302376615.html



Pressekontakt:



Nada Alshahrani,

n.nalshahrani@mof.gov.sa,

+966508854744



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136642/5970752

OTS: The Ministry of Finance Saudi Arabia







