Arab Palestinian Investment Company erzielt 2024 einen Nettogewinn von 9 Mio. USD, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird

RAMALLAH, Palästina, 13. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Die Arab Palestinian Investment Company gab ihre konsolidierten vorläufigen (ungeprüften) Finanzergebnisse für 2024 bekannt. In seiner Erklärung gab der Vorsitzende und CEO des Unternehmens Tarek Aggad bekannt, dass die Gesamteinnahmen des Unternehmens im Jahr 2024 einen Wert von 1,12 Mrd. USD erreichen werden, was einem Rückgang von 6 % im Vergleich zu 2023 entspricht. Das EBITDA belief sich auf 68,4 Mio. USD, was einem Rückgang von 6 % entspricht. Der Nettogewinn der Gruppe belief sich auf 8 Mio. USD, was einem Rückgang von 57 % entspricht, während der den Aktionären des Unternehmens zugeschriebene Nettogewinn 9 Mio. USD betrug, was einem Rückgang von 49 % entspricht. Der Gewinn pro Aktie belief sich auf 0,073 USD, was einem Rückgang von 49% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Gesamtaktiva beliefen sich 2024 auf 842 Mio. USD, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Eigenkapital 189 Mio. USD betrug, was einem Anstieg von 2,4 % entspricht.

Aggad erklärte, dass 2024 ein äußerst schwieriges Jahr mit vielen Herausforderungen war. Dennoch gelang es dem Unternehmen, akzeptable Gewinne für seine Aktionäre zu erzielen. Er erläuterte die Gründe für den Rückgang der Unternehmensgewinne im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023, wobei die Auswirkungen des Krieges auf Gaza und der starke Rückgang der Geschäftstätigkeit aufgrund der durch die Besatzung auferlegten Beschränkungen die wichtigsten waren. Dazu gehörten die Schließung von Städten im Westjordanland und die Einschränkung des Personen- und Warenverkehrs nach und aus Palästina. Außerdem kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung von Ausrüstungen und Waren, was zu erhöhten Abfertigungs- und Lagerkosten führte. Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Lage katastrophal, was durch die Einbehaltung von Geldern der Palästinensischen Autonomiebehörde (PNA) durch die Besatzungsmacht noch verschlimmert wird. Dadurch ist die palästinensische Regierung nicht mehr in der Lage, ihre Mitarbeiter vollständig zu bezahlen und ihren finanziellen Verpflichtungen, insbesondere gegenüber dem Privatsektor, nachzukommen.