Gemcor Production Solutions liefert fortschrittliche Fabrikintegration mit automatisierten Befestigungssystemen unter Ascent Aerospace

„Verbesserte visuelle Qualitätsprüfung mit maschinellen Lernfähigkeiten, integrierte Zykluszeitoptimierung und unbemannter Betrieb sind nur einige der Vorteile der neuesten Angebote von Gemcor", so Michael Hinckley, Director of Strategic Programs bei Ascent Aerospace. „Diese Fortschritte ermöglichen es unseren Kunden, die Produktion zu steigern und Kosten zu sparen, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen. Unsere Kunden vertrauen auf die bewährten Fähigkeiten von Gemcor. Die Integration in Ascent Aerospace hat nicht nur die Marke gefestigt, sondern auch die allgemeinen Fähigkeiten verbessert."

Ascent passt Gemcor laufend an die Bedürfnisse der Kunden an, um dem technologischen Fortschritt gerecht zu werden. „Von der Verfahrenstechnik bis hin zum Bau und zur Installation arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre Projekte zu entwickeln und sicherzustellen, dass wir eine fortschrittliche, effiziente und kostengünstige Lösung anbieten."

Die Merkmale von Gemcor Production Solutions:

Vollelektrische Bohr- und Schraubmaschine – jede Kombination aus Aluminium, Titan, Wabenstruktur, Verbundwerkstoff und Stahl

Optimierung der Zykluszeit, Erreichen von 21 Befestigungselementen pro Minute unter vollständiger Sensorsteuerung

Einsatz von adaptiver Steuerung zur Optimierung von Produktionseinstellungen in einem benutzerfreundlichen Dashboard

SINUMERIK Solution Controller von Siemens für erweiterte Steuerungsarchitektur

für erweiterte Steuerungsarchitektur Digitale Zwillingslösung unter Verwendung einer Siemens-Umgebung

Zu den Verbesserungen der Prozesssteuerung gehören die Überprüfung von Befestigungselementen, die Optimierung von Dichtungsmitteln sowie die Erkennung von Kanten und Merkmalen für die erneute Synchronisierung.

Erkennung von Ablagerungen und Spänen

Maschinelles Lernen zur Verbesserung der Qualitätskontrolle und vorausschauende Wartung für mehr Zuverlässigkeit

Ascent Aerospace ist ein Anbieter von Fertigungslösungen für Produktions- und automatisierte Montagesysteme für die Raumfahrt-, Verteidigungs- und kommerzielle Luftfahrtindustrie. Ascent stellt eine vollständige Palette an Formen und Montagewerkzeugen für den Luft- und Raumfahrtmarkt her, darunter die größten Invar-Formen, die je hergestellt wurden. Damit ist Ascent der größte Werkzeughersteller der Branche. Als Partner für Fabriklösungen verfügt Ascent über die Technologie, um Kunden während des gesamten Lebenszyklus ihres Programms zu unterstützen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Al Bolen unter al.bolen@ascentaerospace.com. Erfahren Sie mehr: https://ascentaerospace.com/

