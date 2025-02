Noch nie war es so offensichtlich

Eigentlich sind die Ergebnisse der aktuellen Wahlumfragen anlässlich der Situation bei uns im Lande überhaupt nicht zu fassen. Die CDU mit 32 Prozent, SPD und Grüne zusammen 28 Prozent und die AfD 20 Prozent.

Im Grunde gibt es also prinzipiell zwei Mehrheiten bei uns, eine, um das Land weiter zu zerstören, und eine, um eine Kehrtwende einzuleiten.

Doch es ist nicht schwer zu erraten, welche von beiden Realität werden wird. Das dümmste Volk der Welt wird sich erneut die dreisteste Regierung der westlichen Welt wählen. Und dieses Mal sogar bei vollem Bewusstsein über die Konsequenzen, die das hat.

Über die Hälfte der Bundesbürger werden für einen Krieg gegen Russland stimmen. Kompliment!

Über die Hälfte der Bundesbürger werden für faschistische Parteien stimmen, die zwar vorgeben, für die Demokratie zu kämpfen, sie jedoch bewusst ausschalten. Kompliment!

Und über die Hälfte der Bundesbürger wird mitschuldig werden an den weiteren Morden unserer Mitbürger und ihrer Kinder. Kompliment!

Ich denke, noch niemals in meinem Leben eine solche Dummheit erlebt zu haben.

Und hinterher werden sie dann alle wieder jammern wie nach dem letzten verlorenen Krieg: Wir haben das doch alles nicht gewusst.

In diesem Moment werde ich dann wahrscheinlich aus Frust zum Rassisten werden und mir sagen: Ja, ihr konntet es vielleicht wirklich nicht wissen. Weil ihr einen genetischen Defekt besitzt, Dinge nicht hinterfragen zu können.

Ihr glaubt wirklich jedem marginalen Idiot, der Euch die allerletzte Scheiße erzählt.

Ihr würdet ja sogar mitmachen, wenn die neue Regierung Euch ankündigen würde, dass zukünftig an jedem Tag jemand von der Regierung zu Euch kommt, der Euch hinten ein Zäpfchen hineinsteckt.

Da würdet Ihr dann nur entgegnen: Oh, das fühlt sich aber schön warm an.

Und wenn er sagen würde: Wir müssen den Männern jetzt leider den Pipihahn abschneiden, dann würden zwar einige Mutige protestieren, doch die Mehrheit sagen: Na ja, das ist eben die neue Zeit. Es geht sicher auch ohne.

Réveille-toi! Debout!

Und: Ich weiß nicht was Sie hier eigentlich machen? Was machen Sie hier eigentlich? Sie sind nur am Dazwischenrufen, Sie sind nur am Grölen, dieser geifernde Kindergarten hier. Was machen Sie hier eigentlich? Gehen Sie arbeiten suchen Sie sich einen Job!

v

Bernd Niquet

berndniquet@t-online.de