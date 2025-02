TAGESVORSCHAU Termine am 14. Februar 2025 Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. Februar 2025 ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q4-Zahlen 07:30 BEL: Umicore, Jahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Jahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, …