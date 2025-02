Macron sieht Europa bei Ukraine stärker in der Verantwortung

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin über einen Frieden in der Ukraine zu führen, fordert Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch mehr Engagement von Europa. Der französische Staatschef sagte in einem Interview der "Financial Times", er akzeptiere, dass Europa dafür verantwortlich sei, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. "Was Trump zu Europa sagt, ist, dass es an euch liegt, die Last zu tragen. Und ich sage, es liegt an uns, sie zu übernehmen", sagte Macron.

Macron betonte, nur der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj selbst könne für sein Land verhandeln. "Die einzige Frage, die sich zum jetzigen Zeitpunkt stellt, ist, ob Präsident Putin wirklich, nachhaltig und glaubwürdig bereit ist, auf dieser Grundlage einem Waffenstillstand zuzustimmen", sagte Macron. Danach sei es an den Ukrainern, mit Russland zu verhandeln.